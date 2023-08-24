ФИФА возбудила дело против президента испанской федерации за поцелуй на ЧМ

24 августа ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении президента испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса, поцеловавшего в губы футболистку сборной Испании во время празднования победы в финале женского чемпионата мира.

Дисциплинарный комитет ФИФА будет рассматривать вопрос о том, нарушил ли Рубиалес кодекс ФИФА, касающийся «основных правил достойного поведения» и «поведения, которое ставит футбольный спорт и/или ФИФА в невыгодное положение».

Отметим, что Рубиалес поцеловал Дженни Эрмосо в губы во время церемонии вручения кубков и медалей в воскресенье после победы Испании над Англией (1:0) в Сиднее (Австралия).

Эрмосо после инцидента заявила, что ей не понравился поцелуй, а представляющий ее национальный профсоюз игроков, который 46-летний Рубиалес когда-то возглавлял, в среду призвал не оставлять его поведение безнаказанным.

Также на камеру попал эпизод, как Рубиалес хватает себя рукой в районе паха. На тот момент он сидел на трибуне вместе с королевой Испании Летицией и 16-летней принцессой Софией.

В испанских СМИ появилась сообщения о том, что Рубиалес собирается уйти в отставку после пяти лет работы во главе организации, но это пока неофициальная информация. Испанская федерация футбола проведет в пятницу в Мадриде экстренное заседание, на котором в повестку дня будут включены вопросы, связанные с этой неприятной ситуацией.