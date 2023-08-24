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Чемпионат мира
24 августа 2023, 22:48 | Обновлено 24 августа 2023, 22:49
1148
4

ФИФА возбудила дело против президента испанской федерации за поцелуй на ЧМ

Луис Рубиалес перебрал с эмоциями и, скорее всего, покинет свой пост

24 августа 2023, 22:48 | Обновлено 24 августа 2023, 22:49
1148
4
ФИФА возбудила дело против президента испанской федерации за поцелуй на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

24 августа ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении президента испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса, поцеловавшего в губы футболистку сборной Испании во время празднования победы в финале женского чемпионата мира.

Дисциплинарный комитет ФИФА будет рассматривать вопрос о том, нарушил ли Рубиалес кодекс ФИФА, касающийся «основных правил достойного поведения» и «поведения, которое ставит футбольный спорт и/или ФИФА в невыгодное положение».

Отметим, что Рубиалес поцеловал Дженни Эрмосо в губы во время церемонии вручения кубков и медалей в воскресенье после победы Испании над Англией (1:0) в Сиднее (Австралия).

Эрмосо после инцидента заявила, что ей не понравился поцелуй, а представляющий ее национальный профсоюз игроков, который 46-летний Рубиалес когда-то возглавлял, в среду призвал не оставлять его поведение безнаказанным.

Также на камеру попал эпизод, как Рубиалес хватает себя рукой в районе паха. На тот момент он сидел на трибуне вместе с королевой Испании Летицией и 16-летней принцессой Софией.

В испанских СМИ появилась сообщения о том, что Рубиалес собирается уйти в отставку после пяти лет работы во главе организации, но это пока неофициальная информация. Испанская федерация футбола проведет в пятницу в Мадриде экстренное заседание, на котором в повестку дня будут включены вопросы, связанные с этой неприятной ситуацией.

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Источник The Age
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an52
Якби чоловіка поцілував, то не було б проблем
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pol-55
Глянув із-за чого *сир-бор*,прям Мессі якась,але смак у лисого...
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0
Serhii P.
Підстаркуватий шалун )
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0
Ostrov Khortitsa
теперь чудак уйдет и всем будет говорить, что при мне девчата чемпионками мира стали))) а чем Вы можете похвастаться?))
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0
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