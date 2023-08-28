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Испания
28 августа 2023, 13:05 |
211
1

Реал потерял Винисиуса минимум на месяц

Травма вингера оказалась серьезной

28 августа 2023, 13:05 |
211
1
Реал потерял Винисиуса минимум на месяц
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Травма вингера «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора оказалась более серьезной, чем предполагалось изначально. Об этом сообщает The Athletic.

Винисиус получило мышечную травму в матче третьего тура Ла Лиги против «Сельты» в пятницу (победа 1:0) и был заменен на 18-й минуте. После матча главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что травма не серьезная.

Однако в субботу и воскресенье Винисиус прошел медицинские тесты, которые выявили, что травма более серьезная, чем предполагалось. Сегодня, 28 августа, 23-летнего бразильца ждет еще одно обследование, ожидается, врачи придут к выводу о том, что Винисиус будет вынужден пропустит как минимум один месяц.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид травма
Источник The Athletic
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Милан Милан
Мбаппе!!! тут уж без вариантов!
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