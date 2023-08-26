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  4. Анчелотти рассказал, насколько серьезная травма у Винисиуса
Испания
26 августа 2023, 09:15 |
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Анчелотти рассказал, насколько серьезная травма у Винисиуса

Вингер получил повреждение в матче с «Сельтой»

26 августа 2023, 09:15 |
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Анчелотти рассказал, насколько серьезная травма у Винисиуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Вчера у звездного бразильского вингера «Реала» Винисиуса Жуниора возникли проблемы с задней поверхностью бедра во время матча третьего тура Ла Лиги против «Сельты» (победа 1:0). В результате он был заменен на Хоселу уже на 18-й минуте.

Однако главный тренер «Реала» Карло Анчелотти надеется, что травма Винисиуса не серьезная:

«Он будет отсутствовать во встрече против «Хетафе», но это не выглядит так, что мы можем ожидать чего-то серьезного», – сказал итальянский специалист на послематчевой пресс-конференции.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Винисиус Жуниор травма
Источник Twitter
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