Анчелотти рассказал, насколько серьезная травма у Винисиуса

Вчера у звездного бразильского вингера «Реала» Винисиуса Жуниора возникли проблемы с задней поверхностью бедра во время матча третьего тура Ла Лиги против «Сельты» (победа 1:0). В результате он был заменен на Хоселу уже на 18-й минуте.

Однако главный тренер «Реала» Карло Анчелотти надеется, что травма Винисиуса не серьезная:

«Он будет отсутствовать во встрече против «Хетафе», но это не выглядит так, что мы можем ожидать чего-то серьезного», – сказал итальянский специалист на послематчевой пресс-конференции.