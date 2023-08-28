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Франция
28 августа 2023, 12:08 |
870
0

Звездный хавбек ПСЖ продолжит карьеру в Саудовской Аравии

«Аль-Араби» договорился по поводу трансфера Марко Верратти

28 августа 2023, 12:08 |
870
0
Звездный хавбек ПСЖ продолжит карьеру в Саудовской Аравии
ФК ПСЖ. Марко Верратти

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Араби» согласовал условия трансфера полузащитника «ПСЖ» и сборной Италии Марко Верратти. Об этом сообщают французские СМИ.

30-летний итальянец оказался не нужен новому главному тренера «ПСЖ» Луису Энрике, несмотря на то, что лишь в декабре прошлого года контракт с Верратти был продлен до 2026 года. Все лето чемпионы Франции ждали выгодных предложений по игроку.

Верратти выступает за «ПСЖ» с лета 2012 года. Ранее сообщалось об интересе к Верратти со стороны турецкого «Галатасарая».

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Источник: Хлань подпишет контракт с Лехией
Аль-Араби Марко Верратти ПСЖ трансферы трансферы Лиги 1
Источник Footmercato
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