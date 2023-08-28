Звездный хавбек ПСЖ продолжит карьеру в Саудовской Аравии

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Араби» согласовал условия трансфера полузащитника «ПСЖ» и сборной Италии Марко Верратти. Об этом сообщают французские СМИ.

30-летний итальянец оказался не нужен новому главному тренера «ПСЖ» Луису Энрике, несмотря на то, что лишь в декабре прошлого года контракт с Верратти был продлен до 2026 года. Все лето чемпионы Франции ждали выгодных предложений по игроку.

Верратти выступает за «ПСЖ» с лета 2012 года. Ранее сообщалось об интересе к Верратти со стороны турецкого «Галатасарая».