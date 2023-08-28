Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Малиновский – худший в основе Дженоа в матче с Лацио по версии WhoScored
Италия
28 августа 2023, 10:26 | Обновлено 28 августа 2023, 10:29
1696
3

Малиновский – худший в основе Дженоа в матче с Лацио по версии WhoScored

Украинский хавбек вчера дебютировал в новой команде

28 августа 2023, 10:26 | Обновлено 28 августа 2023, 10:29
1696
3
Малиновский – худший в основе Дженоа в матче с Лацио по версии WhoScored
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Вчера Руслан Малиновский дебютировал за свой новый клуб, «Дженоа». 30-летний полузащитник сборной Украины вышел в основе на матч второго тура Серии А против «Лацио», и провел на поле 70 минут, после чего был заменен.

Несмотря на победу команды 1:0, лично для Малиновского дебют удачным назвать трудно. От статистического портала WhoScored он получил оценку в 6,2 балла. Это худший результат среди игроков основного состава «Дженоа».

Из тех, кто вышел на замену в составе генуэзцев, более низкий балл (6,1) получил лишь поляк Филип Ягелло.

По теме:
Клуб Малиновского может подписать легендарного защитника
ВИДЕО. Наполи победил Сассуоло в матче с удалением и двумя пенальти
Малиновский удачно дебютировал за Дженоа. Ретеги принес победу над Лацио
Руслан Малиновский Дженоа Лацио - Дженоа Серия A WhoScored
Источник WhoScored
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рио ФЕРДИНАНД: «Это не победа, но Дюбуа изрядно встряхнул Усика»
Бокс | 27 августа 2023, 13:31 16
Рио ФЕРДИНАНД: «Это не победа, но Дюбуа изрядно встряхнул Усика»
Рио ФЕРДИНАНД: «Это не победа, но Дюбуа изрядно встряхнул Усика»

Экс-футболист – о боксерском поединке Александра Усика с Даниэлем Дюбуа

Менеджер Усика рассказал, с кем в следующем бою сразится украинец
Бокс | 28 августа 2023, 07:32 0
Менеджер Усика рассказал, с кем в следующем бою сразится украинец
Менеджер Усика рассказал, с кем в следующем бою сразится украинец

Эгис Климас четко дал понять, что вариантов всего два

Андрей КОТЕЛЬНИК: «Меня Усик ничем не удивил»
Бокс | 27.08.2023, 16:59
Андрей КОТЕЛЬНИК: «Меня Усик ничем не удивил»
Андрей КОТЕЛЬНИК: «Меня Усик ничем не удивил»
Черноморец: «Система судейства в нашем футболе должна быть реформирована»
Футбол | 28.08.2023, 09:23
Черноморец: «Система судейства в нашем футболе должна быть реформирована»
Черноморец: «Система судейства в нашем футболе должна быть реформирована»
Гонсало Гарсия не возглавит Днепр-1. В чем причина?
Футбол | 28.08.2023, 00:37
Гонсало Гарсия не возглавит Днепр-1. В чем причина?
Гонсало Гарсия не возглавит Днепр-1. В чем причина?
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
SuperMario
Какой то такой резкий регресс у Малины,за 3 года он скатился реально из одного из лучших игроков всей серии А,до не нужного игрока в двух командах.. Надеюсь,что в Дженоа он хотя бы наполовину вернет былую форму и будет стабильным игроком основы..
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Serhii P.
Лошара, його час вже вийшов. Пішохід.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Две суперзвезды Ла Лиги могут отправиться в Саудовскую Аравию
Две суперзвезды Ла Лиги могут отправиться в Саудовскую Аравию
26.08.2023, 08:59 2
Футбол
ВИДЕО. Что не так с Леоненко, который иногда несет полный бред?
ВИДЕО. Что не так с Леоненко, который иногда несет полный бред?
26.08.2023, 18:03 25
Футбол
Калеб ТРУАКС: «Надо было признать нокдаун»
Калеб ТРУАКС: «Надо было признать нокдаун»
27.08.2023, 10:05 14
Бокс
Красюк выложил в интернет скриншот момента удара Дюбуа ниже пояса Усика
Красюк выложил в интернет скриншот момента удара Дюбуа ниже пояса Усика
27.08.2023, 04:05 10
Бокс
Филип Хргович отреагировал на победу Усика над Дюбуа
Филип Хргович отреагировал на победу Усика над Дюбуа
27.08.2023, 11:40 5
Бокс
Отомстил за подлый удар ниже пояса. Усик нокаутировал Дюбуа в 9-м раунде
Отомстил за подлый удар ниже пояса. Усик нокаутировал Дюбуа в 9-м раунде
27.08.2023, 01:20 144
Бокс
Он стал Черным котом. Русин подписал контракт с английским Сандерлендом
Он стал Черным котом. Русин подписал контракт с английским Сандерлендом
27.08.2023, 23:43 14
Футбол
ЛАЛАТОВИЧ: «Надо ехать из Украины. Может, вернусь. Заберу 1 зарплату из 3»
ЛАЛАТОВИЧ: «Надо ехать из Украины. Может, вернусь. Заберу 1 зарплату из 3»
27.08.2023, 18:49 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем