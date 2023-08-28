Малиновский – худший в основе Дженоа в матче с Лацио по версии WhoScored

Вчера Руслан Малиновский дебютировал за свой новый клуб, «Дженоа». 30-летний полузащитник сборной Украины вышел в основе на матч второго тура Серии А против «Лацио», и провел на поле 70 минут, после чего был заменен.

Несмотря на победу команды 1:0, лично для Малиновского дебют удачным назвать трудно. От статистического портала WhoScored он получил оценку в 6,2 балла. Это худший результат среди игроков основного состава «Дженоа».

Из тех, кто вышел на замену в составе генуэзцев, более низкий балл (6,1) получил лишь поляк Филип Ягелло.