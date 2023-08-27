Серия А. Болонья отобрала очки у Юве, Фиорентина упустила победу
Продолжается второй тур Серии А
Состоялись еще два матча в рамках второго тура итальянской Серии А сезона 2023/2024. «Ювентус» дома потерял очки в матче с «Болоньей», отыгравшись лишь на 80-й минуте усилиями Душана Влаховича.
«Фиорентина» дома упустила победу над «Лечче», несмотря на то, что до перерыва вела со счетом 2:0.
Серия А. Второй тур
«Фиорентина» – «Лечче» – 2:2
Голы: Гонсалес 3, Данкан 25 – Рафия 49, Крстович 76
«Ювентус» – «Болонья» – 1:1
Голы: Влахович 80 – Фергюсон 24
Сегодня в Серии А состоятся еще два матча: «Лацио» – «Дженоа» и «Наполи» – «Сассуоло». В составе «Дженоа» дебютирует Руслан Малиновский.
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