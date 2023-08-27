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  4. Серия А. Болонья отобрала очки у Юве, Фиорентина упустила победу
Италия
27 августа 2023, 21:42 |
76
0

Серия А. Болонья отобрала очки у Юве, Фиорентина упустила победу

Продолжается второй тур Серии А

27 августа 2023, 21:42 |
76
0
Серия А. Болонья отобрала очки у Юве, Фиорентина упустила победу
ФК Ювентус

Состоялись еще два матча в рамках второго тура итальянской Серии А сезона 2023/2024. «Ювентус» дома потерял очки в матче с «Болоньей», отыгравшись лишь на 80-й минуте усилиями Душана Влаховича.

«Фиорентина» дома упустила победу над «Лечче», несмотря на то, что до перерыва вела со счетом 2:0.

Серия А. Второй тур

«Фиорентина» – «Лечче» – 2:2
Голы: Гонсалес 3, Данкан 25 – Рафия 49, Крстович 76

«Ювентус» – «Болонья» – 1:1
Голы: Влахович 80 – Фергюсон 24

Сегодня в Серии А состоятся еще два матча: «Лацио» – «Дженоа» и «Наполи» – «Сассуоло». В составе «Дженоа» дебютирует Руслан Малиновский.

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Фиорентина Лечче Ювентус Болонья Серия A
Источник Sport.ua
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