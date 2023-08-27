Украина. Премьер лига27 августа 2023, 19:00 |
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Оболонь – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 августа в 19:00 поединок 5-го тура Украинской Премьер-Лиги
27 августа 2023, 19:00 |
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В понедельник, 28 августа, состоится матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Оболонь» и «Кривбасс». Игра пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена». Начало в 19:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Оболонь» – «Кривбасс». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Оболонь» – «Кривбасс»
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».
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