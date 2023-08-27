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Чемпионат Украины
Оболонь
28.08.2023 17:00 - : -
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
27 августа 2023, 19:00 |
325
0

Оболонь – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 августа в 19:00 поединок 5-го тура Украинской Премьер-Лиги

27 августа 2023, 19:00 |
325
0
Оболонь – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Оболонь

В понедельник, 28 августа, состоится матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Оболонь» и «Кривбасс». Игра пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена». Начало в 19:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Оболонь» – «Кривбасс». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Оболонь» – «Кривбасс»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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