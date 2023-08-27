В понедельник, 28 августа, пройдет матч 5-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Оболонь» и «Кривбасс».

Поединок состоится в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена» и судить его будет арбитр из Харькова Екатерина Монзуль. Начало матча в 19.00.

«Оболонь» – «Кривбасс» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Кривбасс», за которой следите в украинской версии сайта.