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Украина. Премьер лига
27 августа 2023, 18:35 |
122
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Кривбасс

В Киеве на стадионе «Оболонь-Арена» состоится поединок 5-го тура украинской Премьер-лиги

27 августа 2023, 18:35 |
122
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Кривбасс
ФК Оболонь

В понедельник, 28 августа, пройдет матч 5-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Оболонь» и «Кривбасс».

Поединок состоится в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена» и судить его будет арбитр из Харькова Екатерина Монзуль. Начало матча в 19.00.

«Оболонь» – «Кривбасс» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Кривбасс», за которой следите в украинской версии сайта.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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