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Португалия
27 августа 2023, 11:20 | Обновлено 27 августа 2023, 11:23
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0

Жил Висенте - Бенфика - 2:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Португалии

27 августа 2023, 11:20 | Обновлено 27 августа 2023, 11:23
100
0
Жил Висенте - Бенфика - 2:3. Видео голов и обзор матча

Состоялся матч 3 тура чемпионата Португалии, в котором играли «Жил Висенте» и «Бенфика». Игра закончилась со счетом 2:3 в пользу команды Анатолия Трубина. Сам украинский вратарь не вышел на поле, а остался в запасе.

Чемпионат Португалии. 3 тур.

«Жил Висенте» – «Бенфика» – 2:3.

Голы: Туре, 74, Домингес, 90+8 – ди Мария, 19, пен, Рафа Силва, 53, Муса, 90+4.

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Бенфика Жил Висенте чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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