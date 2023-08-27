Португалия27 августа 2023, 11:20 | Обновлено 27 августа 2023, 11:23
100
0
Жил Висенте - Бенфика - 2:3. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Португалии
27 августа 2023, 11:20 | Обновлено 27 августа 2023, 11:23
100
0
Состоялся матч 3 тура чемпионата Португалии, в котором играли «Жил Висенте» и «Бенфика». Игра закончилась со счетом 2:3 в пользу команды Анатолия Трубина. Сам украинский вратарь не вышел на поле, а остался в запасе.
Чемпионат Португалии. 3 тур.
«Жил Висенте» – «Бенфика» – 2:3.
Голы: Туре, 74, Домингес, 90+8 – ди Мария, 19, пен, Рафа Силва, 53, Муса, 90+4.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 августа 2023, 00:08 0
Контракт со Джордже Петровичем рассчитан на 7 лет
Бокс | 27 августа 2023, 08:15 1
Жена Александра Усика – о победе мужа над Дюбуа
Бокс | 26.08.2023, 18:40
Бокс | 27.08.2023, 04:29
Волейбол | 27.08.2023, 00:35
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.08.2023, 09:00 2
27.08.2023, 01:32 10
27.08.2023, 04:41
25.08.2023, 16:43 23
26.08.2023, 05:40 3
25.08.2023, 12:10
25.08.2023, 23:00 12
26.08.2023, 20:53 2