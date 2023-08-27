26.08.2023 22:30 – FT 2 : 3
Португалия27 августа 2023, 01:14 | Обновлено 27 августа 2023, 01:16
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Бенфика без Трубина победила Жил Висенте
Украинец остался в запасе
27 августа 2023, 01:14 | Обновлено 27 августа 2023, 01:16
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Состоялся матч 3 тура чемпионата Португалии, в котором играли «Жил Висенте» и «Бенфика». Игра закончилась со счетом 2:3 в пользу команды Анатолия Трубина. Сам украинский вратарь не вышел на поле, а остался в запасе.
Чемпионат Португалии. 3 тур.
«Жил Висенте» – «Бенфика» – 2:3.
Голы: Туре, 74, Домингес, 90+8 – ди Мария, 19, пен, Рафа Силва, 53, Муса, 90+4.
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