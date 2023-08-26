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Португалия
26 августа 2023, 21:34 | Обновлено 26 августа 2023, 21:37
148
2

Трубин – в запасе Бенфики на поединок с Жил Висенте

Украинец продолжает адаптацию в стане лиссабонцев

26 августа 2023, 21:34 | Обновлено 26 августа 2023, 21:37
148
2
Трубин – в запасе Бенфики на поединок с Жил Висенте
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Анатолий Трубин начнет среди запасных матч лиссабонской «Бенфики» с командой «Жил Висенте» в 3-м туре чемпионата Португалии.

С первых минут место в воротах «орлов» займет Самуэль Соареш.

Игра «Бенфика» – «Жил Висенте» начнется в 22:30 по киевскому времени.

Напомним, Трубин стал игроком «Бенфики» в июле этого года. 19 августа он впервые попал в заявку лиссабонцев, заняв место среди запасных на поединок чемпионата страны с «Эштрелой Амадора» (2:0).

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Бенфика Жил Висенте Анатолий Трубин чемпионат Португалии по футболу Самуэль Соареш
Источник ФК Бенфика
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Комментарии 2
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adidas777
В Інтері був би основним, у Бенфікі як лунин "адаптуватиметься" роками.Браво шахтар, вкотре впихнули всупереч волі гравця тому, хто більше дав бабла
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