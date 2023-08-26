Трубин – в запасе Бенфики на поединок с Жил Висенте

Украинский голкипер Анатолий Трубин начнет среди запасных матч лиссабонской «Бенфики» с командой «Жил Висенте» в 3-м туре чемпионата Португалии.

С первых минут место в воротах «орлов» займет Самуэль Соареш.

Игра «Бенфика» – «Жил Висенте» начнется в 22:30 по киевскому времени.

Напомним, Трубин стал игроком «Бенфики» в июле этого года. 19 августа он впервые попал в заявку лиссабонцев, заняв место среди запасных на поединок чемпионата страны с «Эштрелой Амадора» (2:0).