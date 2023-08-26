Трубин – в запасе Бенфики на поединок с Жил Висенте
Украинец продолжает адаптацию в стане лиссабонцев
Украинский голкипер Анатолий Трубин начнет среди запасных матч лиссабонской «Бенфики» с командой «Жил Висенте» в 3-м туре чемпионата Португалии.
С первых минут место в воротах «орлов» займет Самуэль Соареш.
Игра «Бенфика» – «Жил Висенте» начнется в 22:30 по киевскому времени.
Напомним, Трубин стал игроком «Бенфики» в июле этого года. 19 августа он впервые попал в заявку лиссабонцев, заняв место среди запасных на поединок чемпионата страны с «Эштрелой Амадора» (2:0).
🔴 O 𝗡𝗢𝗦𝗦𝗢 𝟭𝟭 para hoje! ⚪#GVFCSLB • #LigaPortugal pic.twitter.com/Z2HnT6FqYP— SL Benfica (@SLBenfica) August 26, 2023
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