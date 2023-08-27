Ман Юнайтед отметился рекордным камбэком в игре с Ноттингемом

В субботу, 26 августа, «Манчестер Юнайтед» в матче 3-го тура Английской Премьер-лиги добился победы над «Ноттингемом» со счетом 3:2. «Красные дьяволы» выиграли, хотя уступали в матче 0:2.

Манкунианцы одержали 13-ю победу в АПЛ, уступая по ходу поединка в два мяча. Этот результат является рекордным среди всех клубов чемпионата Англии.

В таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место, имея 6 очков.