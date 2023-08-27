Англия27 августа 2023, 10:43 | Обновлено 27 августа 2023, 10:49
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Ман Юнайтед отметился рекордным камбэком в игре с Ноттингемом
Манкунианцы победили, проигрывая со счетом 0:2
27 августа 2023, 10:43 | Обновлено 27 августа 2023, 10:49
265
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В субботу, 26 августа, «Манчестер Юнайтед» в матче 3-го тура Английской Премьер-лиги добился победы над «Ноттингемом» со счетом 3:2. «Красные дьяволы» выиграли, хотя уступали в матче 0:2.
Манкунианцы одержали 13-ю победу в АПЛ, уступая по ходу поединка в два мяча. Этот результат является рекордным среди всех клубов чемпионата Англии.
В таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место, имея 6 очков.
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