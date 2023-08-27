Заложник рекламы. Контракт с Adidas губит карьеру экс-хавбека Динамо Дуду

Двенадцать лет назад, в конце августа 2011-го, «Динамо» заплатило 5 миллионов евро за молодого полузащитника «Крузейро» Дуду, которому на родине выдавались серьезные авансы и которого ряд специалистов называл будущим лидером сборной Бразилии. Увы, но реализовать себя в Европе маленькому (рост Дуду – 166 сантиметров), но неимоверно юркому и быстрому хавбеку так и не удалось, да и за «селесао» он сыграл всего-навсего 3 поединка, в которых отличился 1 забитым мячом.

Уже в феврале 2014 года Дуду покинул «Динамо» и на правах аренды перебрался в «Гремио», а спустя одиннадцать месяцев контракт хавбека у киевлян окончательно выкупил другой бразильский клуб – «Палмейрас». «Бело-синие» были рады тому, что выручили от ухода Дуду 3 миллиона евро, но они тогда абсолютно не подозревали о главном: хавбек еще покажет, на что способен и превратится в безоговорочного лидера «зелено-белых».

За восемь с половиной лет, которые прошли с момента продажи «Динамо» Дуду в «Палмейрас», хавбек выиграл с этой командой три чемпионства, два Кубка Бразилии, два Кубка Либертадорес, а также ряд менее значимых трофеев. Кроме того, в 2018 году издание Placar назвало Дуду игроком года в бразильском футболе, что окончательно превратило хавбека в истинного любимца фанатов «Палмейраса».

Настоящей легендой современности для «зелено-белых» Дуду делают и другие показатели – со времени трансфера из «Динамо» хавбек сыграл 335 матчей за «Палмейрас», а это один из самых высоких показателей в истории бразильского клуба (в Бразилии, как известно, статистические данные порой очень существенно расходятся, потому отыскать «истину в последней инстанции» в данном вопросе не так уж и просто).

В сезоне-2020/21 Дуду ненадолго решил покинуть Бразилию, подавшись в катарский «Аль-Духаиль», однако благодаря этому «Палмейрас» смог заработать 7 миллионов евро на аренде своего футболиста, а сам полузащитник – существенно поправить финансовое положение, после чего в свой 31 год уже, кажется, даже и не помышляет о том, чтобы поиграть еще где-то за пределами своей родины.

23 декабря минувшего года Дуду подписал новый контракт с «Палмейрасом», который рассчитан до 31 января 2026-го, однако через несколько месяцев полузащитник подмахнул другое соглашение, которое сейчас приносит немало проблем и трудностей его карьере. В марте нынешнего года Дуду стал сотрудничать со вторым по величине выпускаемой продукции производителем спортивной одежды и инвентаря – немецкой транснациональной компанией Adidas.

Практически сразу же Дуду через свой аккаунт в Instagram совместно с Adidas оповестил подписчиков о желании провести сезон-2023 в новых бутсах этой компании, которые, как минимум по ожиданиям маркетологов производителя, должны были помочь хавбеку развивать еще большую скорость и становиться настоящим ужасом для обороны соперника.

«В четверг я пошел в магазин Adidas, чтобы немного поговорить о запуске нового цвета X Speedportal. Это бутсы чистой скорости, и это помогло мне завоевать титул чемпиона Паулисты. Именно в них я буду играть весь этот сезон. Спасибо всем, кто посетил мероприятие! Всегда особенно приятно чувствовать любовь фанатов!» – написал Дуду.

После того Дуду еще несколько раз, очевидно выполняя обязательства по рекламному соглашению с производителем спортивной экипировки, выкладывал на своих страницах в социальных сетях посты с хвалебными отзывами о других моделях бутс Adidas.

Но вскоре стало известно, что использование новых бутс приносит Дуду существенный дискомфорт. Дошло до того, что хавбек лично обратился к производителю с просьбой изменить что-то в модели обуви, потому как ему для успешных выступлений нужны идеальные бутсы, причем не с точки зрения рекламных и маркетинговых описаний и приемов, а именно в плане удобства применения непосредственно во время футбольных матчей.

В Adidas оказались не готовы к такому повороту событий, и сейчас известно, что в последний раз Дуду появлялся в бутсах этой компании в матче Кубка Бразилии против «Сан-Паулу» (1:2), который состоялся 14 июля. После того хавбек провел еще три поединка за «Палмейрас», но уже в рамках Кубка Либертадорес, и всякий раз появлялся на поле в черных бутсах, не имеющих каких-либо отличительных знаков.

Getty Images/Global Images Ukraine. 3 августа. Дуду (справа) в составе «Палмейраса» играет против «Атлетико Минейро» (1:0) в первом матче 1/8 финала Кубка Либертадорес

Getty Images/Global Images Ukraine. 10 августа. Дуду мчится к воротам «Атлетико Минейро» в ответном матче (0:0) 1/8 финала Кубка Либертадорес

Getty Images/Global Images Ukraine. 24 августа. Дуду (в центре) помогает «Палмейрасу» обыграть колумбийский «Депортиво Перейра» (4:0) в первом матче 1/4 финала Кубка Либертадорес

Известно, что по контракту с Adidas Дуду имеет право носить только бутсы последней модели этой компании, а потому стороны лишены возможности использовать какую-то другую линейку обуви, которая бы оказалась более качественной и удобной для хавбека «Палмейраса».

Именно поэтому Дуду с официального разрешения Adidas на последние матчи надевал бутсы другого производителя, в которых он комфортно себя чувствует на поле. В этих случаях обувь была попросту перекрашена в черный цвет, чтобы скрыть все лейбы и другие опознавательные знаки, что могло бы оказаться нарушением рекламного контракта Дуду с Adidas.

Как сообщают бразильские источники, с момента первой жалобы Дуду на новую обувь в Adidas прошло уже 45 дней, и пока стороны так и не пришли к какому-то компромиссному решению. Производителя спортивной одежды не устраивает, что хавбек в ключевых матчах Кубка Либертадорес, имеющего огромную популярность в Южной Америке и являющегося прекрасной рекламной витриной, играет в чужих бутсах, пусть и перекрашенных в черное. Сам же Дуду категорически настроен против той модели бутс, которую ему предложили в Adidas, и готов даже начать рассматривать вопрос о досрочном прекращении сотрудничества с этим производителем.

Усугубляет ситуацию тот факт, что в «Палмейрасе» делают серьезную ставку на победу в 2023 году сразу в двух ключевых турнирах – бразильской Серии А и Кубке Либертадорес. Поэтому ни один из матчей не является для «зелено-белых» проходным, а главный тренер команды Абел Перейра вынужден очень ответственно использовать лидера коллектива, потому как у Дуду в последнее время возникли проблемы с икроножной мышцей на правой ноге.

После возвращения в Бразилию Дуду очень серьезное внимание уделяет режиму. Хавбек появляется на тренировочной базе «Палмейраса» за полтора часа до начала общекомандных занятий, что позволяет ему как можно лучше подготавливать свой организм к нагрузкам и переносить их без серьезных травм. Сообщается, что в последний раз Дуду пропустил три игры «Палмейраса» кряду по физическим причинам более семи лет назад – в 2016-м.

По состоянию на текущий момент Дуду уже пропустил шесть кряду поединков в рамках бразильской Серии А, хоть и был задействован в трех крайних матчах своей команды в Кубке Либертадорес. Главный тренер «Палмейраса» Абел Перейра, признавая исключительную важность экс-хавбека «Динамо» для «зелено-белых», в то же время не готов сказать, когда Дуду сможет вернуться к режиму полноценных матчей и играть в каждом из них: «Дуду – великий игрок с великой историей в клубе. Я не знаю, что произойдет дальше, будем следить за ситуацией ото дня ко дню».

В ряде бразильских СМИ даже появилась информация о якобы желании высшего руководства «Палмейраса» начать постепенно «тушить» звезду Дуду, делая ставку на кого-то из молодых и талантливых воспитанников клубной академии – например, Кевина, которым интересуется «Шахтер». Однако пока Абел Перейра твердо уверен, что экс-хавбек «Динамо» все еще способен быть невероятно полезным для его команды, и что для этого Дуду нужно только залечить травму, а еще обязательно разобраться с бутсами – ситуацией, в которой хавбек внезапно оказался заложником рекламного контракта…