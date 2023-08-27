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Украина. Премьер лига
27 августа 2023, 05:45 | Обновлено 27 августа 2023, 05:47
155
0

Ворскла – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 августа в 17:00 матч онлайн

27 августа 2023, 05:45 | Обновлено 27 августа 2023, 05:47
155
0
Ворскла – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ворскла

В воскресенье, 27 августа, состоится поединок 5 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и одесский «Черноморец». Игра пройдет в Полтаве на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало – в 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Матч будет судить арбитр из Хмельницкого Алексей Деревинский.

Ворскла – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игру можно будет посмотреть на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и др.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Черноморец».

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Источник Sport.ua
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