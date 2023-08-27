Украина. Премьер лига27 августа 2023, 05:45 | Обновлено 27 августа 2023, 05:47
155
0
Ворскла – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 августа в 17:00 матч онлайн
27 августа 2023, 05:45 | Обновлено 27 августа 2023, 05:47
155
0
В воскресенье, 27 августа, состоится поединок 5 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и одесский «Черноморец». Игра пройдет в Полтаве на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало – в 17:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Матч будет судить арбитр из Хмельницкого Алексей Деревинский.
Ворскла – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Игру можно будет посмотреть на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и др.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Черноморец».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 августа 2023, 01:14 0
Украинец остался в запасе
Бокс | 27 августа 2023, 01:20 80
Украинец успешно защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе
Бокс | 27.08.2023, 01:32
Теннис | 26.08.2023, 23:02
Футбол | 26.08.2023, 18:54
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.08.2023, 23:00 12
26.08.2023, 18:40 1
25.08.2023, 10:00 44
25.08.2023, 14:28 5
26.08.2023, 09:00 2
25.08.2023, 16:28 10
25.08.2023, 16:00 85