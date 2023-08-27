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Чемпионат Италии
Эллас Верона
26.08.2023 21:45 – FT 2 : 1
Рома
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Италия
27 августа 2023, 00:42 | Обновлено 27 августа 2023, 00:44
11
0

Верона – Рома – 2:1. Волки снова без победы. Видео голов и обзор матча

Верона – Рома – 2:1. Волки снова без победы. Видео голов и обзор матча

27 августа 2023, 00:42 | Обновлено 27 августа 2023, 00:44
11
0
Верона – Рома – 2:1. Волки снова без победы. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся поединок 2 тура итальянской Серии А, в котором «Верона» принимала «Рому». Игра окончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Для римлян это вторая потеря очков подряд, в 1 туре они сыграли вничью с «Салернитаной» (2:2).

Чемпионат Италии. 2-й тур

«Верона» – «Рома» – 2:1
Голы: Дуда, 4, Нгонж, 45 – Ауар, 56.

События матча

84’
Исак Хин (Эллас Верона) получает красную карточку.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Уссем Ауа (Рома).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Сириль Нгонж (Эллас Верона).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Ондрей Дуда (Эллас Верона).
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Рома Рим чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Верона
Источник Sport.ua
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