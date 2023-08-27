26.08.2023 21:45 – FT 2 : 1
Италия27 августа 2023, 00:42 | Обновлено 27 августа 2023, 00:44
11
0
Верона – Рома – 2:1. Волки снова без победы. Видео голов и обзор матча
Верона – Рома – 2:1. Волки снова без победы. Видео голов и обзор матча
27 августа 2023, 00:42 | Обновлено 27 августа 2023, 00:44
11
0
Состоялся поединок 2 тура итальянской Серии А, в котором «Верона» принимала «Рому». Игра окончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Для римлян это вторая потеря очков подряд, в 1 туре они сыграли вничью с «Салернитаной» (2:2).
Чемпионат Италии. 2-й тур
«Верона» – «Рома» – 2:1
Голы: Дуда, 4, Нгонж, 45 – Ауар, 56.
События матча
84’
Исак Хин (Эллас Верона) получает красную карточку.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Уссем Ауа (Рома).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Сириль Нгонж (Эллас Верона).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Ондрей Дуда (Эллас Верона).
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