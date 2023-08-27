Верона – Рома – 2:1. Волки снова без победы. Видео голов и обзор матча

Состоялся поединок 2 тура итальянской Серии А, в котором «Верона» принимала «Рому». Игра окончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Для римлян это вторая потеря очков подряд, в 1 туре они сыграли вничью с «Салернитаной» (2:2).

Чемпионат Италии. 2-й тур

«Верона» – «Рома» – 2:1

Голы: Дуда, 4, Нгонж, 45 – Ауар, 56.