Милан уверенно обыграл Торино, Рома уступила Вероне

Состоялись еще два матча второго тура Серии А.

«Милан» в домашних стенах уверенно обыграл «Торино», Оливье Жиру дважды реализовал пенальти.

«Рома» на выезде уступила «Вероне», хотя и доигрывала в большинстве с 84 минуты.

Чемпионат Италии. 2-й тур

«Верона» – «Рома» – 2:1

Голы: Дуда (4), Нгонж (45) – Ауар (56).

«Милан» – «Торино» – 4:1

Голы: Пулишич (33), пенальти Жиру (43, 65), Эрнандес (45+3), – Схюрс (36)

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