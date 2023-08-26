26.08.2023 21:45 – FT 2 : 1
Италия26 августа 2023, 23:55 | Обновлено 27 августа 2023, 00:41
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Милан уверенно обыграл Торино, Рома уступила Вероне
Оливье Жиру дважды реализовал пенальти
26 августа 2023, 23:55 | Обновлено 27 августа 2023, 00:41
121
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Состоялись еще два матча второго тура Серии А.
«Милан» в домашних стенах уверенно обыграл «Торино», Оливье Жиру дважды реализовал пенальти.
«Рома» на выезде уступила «Вероне», хотя и доигрывала в большинстве с 84 минуты.
Чемпионат Италии. 2-й тур
«Верона» – «Рома» – 2:1
Голы: Дуда (4), Нгонж (45) – Ауар (56).
«Милан» – «Торино» – 4:1
Голы: Пулишич (33), пенальти Жиру (43, 65), Эрнандес (45+3), – Схюрс (36)
События матча
84’
Исак Хин (Эллас Верона) получает красную карточку.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Уссем Ауа (Рома).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Сириль Нгонж (Эллас Верона).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Ондрей Дуда (Эллас Верона).
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