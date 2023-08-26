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Чемпионат Италии
Эллас Верона
26.08.2023 21:45 – FT 2 : 1
Рома
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Италия
26 августа 2023, 23:55 | Обновлено 27 августа 2023, 00:41
121
0

Милан уверенно обыграл Торино, Рома уступила Вероне

Оливье Жиру дважды реализовал пенальти

26 августа 2023, 23:55 | Обновлено 27 августа 2023, 00:41
121
0
Милан уверенно обыграл Торино, Рома уступила Вероне
ФК Милан. Оливье Жиру

Состоялись еще два матча второго тура Серии А.

«Милан» в домашних стенах уверенно обыграл «Торино», Оливье Жиру дважды реализовал пенальти.

«Рома» на выезде уступила «Вероне», хотя и доигрывала в большинстве с 84 минуты.

Чемпионат Италии. 2-й тур

«Верона» – «Рома» – 2:1
Голы: Дуда (4), Нгонж (45) – Ауар (56).

«Милан» – «Торино» – 4:1
Голы: Пулишич (33), пенальти Жиру (43, 65), Эрнандес (45+3), – Схюрс (36)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

84’
Исак Хин (Эллас Верона) получает красную карточку.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Уссем Ауа (Рома).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Сириль Нгонж (Эллас Верона).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Ондрей Дуда (Эллас Верона).
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чемпионат Италии по футболу Верона Рома Рим Милан Торино
Источник Sport.ua
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