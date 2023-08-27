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Милан
26.08.2023 21:45 – FT 4 : 1
Торино
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Италия
27 августа 2023, 11:31 | Обновлено 27 августа 2023, 12:08
244
0

Милан - Торино - 4:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Италии

27 августа 2023, 11:31 | Обновлено 27 августа 2023, 12:08
244
0
Милан - Торино - 4:1. Видео голов и обзор матча

«Милан» в домашних стенах уверенно обыграл «Торино», Оливье Жиру дважды реализовал пенальти - 4:1.

Милан – Торино 4:1

Голы: 1:0 – 33 Пулишич, 1:1 – 36 Схюрс, 2:1 – 43, пенальти Жиру, 3:1 – 45 Эрнандес, 4:1 – 65, пенальти Жиру.

Милан – Меньян, Калабрия, Томори, Тиав (Кьер, 79), Эрнандес (Флоренци, 87), Крунич, Лофтус-Чик (Муса, 66), Рейндерс, Пулишич, Рафаэл Леау (Окафор, 66), Жиру (Чуквуэзе, 66).

Торино – Милинкович-Савич, Белланова (Лазаро, 59), Родригес, Схюрс, Буонджорно, Войвода, Влашич, Радонич (Карамо, 59), Илич (Линетти, 46), Риччи, Санабрия (Пеллегри, 22).

Предупреждения: Илич (11), Эрнандес (39), Юрич (49), Милинкович-Савич (56), Тиав (70), Линетти (89).

События матча

65’
ГОЛ ! С пенальти забил Оливье Жиру (Милан).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Тео Эрнандес (Милан).
43’
ГОЛ ! С пенальти забил Оливье Жиру (Милан).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Перр Схюрс (Торино).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (Милан).
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Источник Sport.ua
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