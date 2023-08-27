Милан - Торино - 4:1. Видео голов и обзор матча
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«Милан» в домашних стенах уверенно обыграл «Торино», Оливье Жиру дважды реализовал пенальти - 4:1.
Милан – Торино 4:1
Голы: 1:0 – 33 Пулишич, 1:1 – 36 Схюрс, 2:1 – 43, пенальти Жиру, 3:1 – 45 Эрнандес, 4:1 – 65, пенальти Жиру.
Милан – Меньян, Калабрия, Томори, Тиав (Кьер, 79), Эрнандес (Флоренци, 87), Крунич, Лофтус-Чик (Муса, 66), Рейндерс, Пулишич, Рафаэл Леау (Окафор, 66), Жиру (Чуквуэзе, 66).
Торино – Милинкович-Савич, Белланова (Лазаро, 59), Родригес, Схюрс, Буонджорно, Войвода, Влашич, Радонич (Карамо, 59), Илич (Линетти, 46), Риччи, Санабрия (Пеллегри, 22).
Предупреждения: Илич (11), Эрнандес (39), Юрич (49), Милинкович-Савич (56), Тиав (70), Линетти (89).
События матча
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