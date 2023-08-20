Рома - Салернитана - 2:2. Видео голов и обзор матча
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В матче первого тура чемпионата Италии «Рома» Жозе Моуриньо на своем поле не смогла обыграть «Салернитану» - 2:2.
Рома – Салернитана 2:2
Голы: 1:0 – 17 Белотти, 1:1 – 36 Кандрева, 1:2 – 49 Кандрева, 2:2 – 82 Белотти.
Рома – Руй Патрисиу, Кристенсен (Карсдорп, 65), Смоллинг (Паредес, 65), Льоренте, Манчини, Спинаццола (Залевски, 65), Кристанте, Ауар (Пагано, 90), Бове (Саншеш, 65), Эль-Шаарави, Белотти.
Салернитана – Очоа, Маццокки (Диа, 66), Фасио, Дьомбер, Ловато, Брадарич, Кандрева, Кастанос (Самбия, 78), Кулибали, Маджоре (Ленговски, 78), Бутхейм (Кулибали, 88).
Предупреждения: Дьомбер (41), Маджоре (66), Кастанос (69), Фасио (83).
События матча
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