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Чемпионат Италии
Рома
20.08.2023 19:30 – FT 2 : 2
Салернитана
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Италия
20 августа 2023, 23:42 | Обновлено 21 августа 2023, 00:47
56
0

Рома - Салернитана - 2:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Италии

20 августа 2023, 23:42 | Обновлено 21 августа 2023, 00:47
56
0
Рома - Салернитана - 2:2. Видео голов и обзор матча

В матче первого тура чемпионата Италии «Рома» Жозе Моуриньо на своем поле не смогла обыграть «Салернитану» - 2:2.

Рома – Салернитана 2:2

Голы: 1:0 – 17 Белотти, 1:1 – 36 Кандрева, 1:2 – 49 Кандрева, 2:2 – 82 Белотти.

Рома – Руй Патрисиу, Кристенсен (Карсдорп, 65), Смоллинг (Паредес, 65), Льоренте, Манчини, Спинаццола (Залевски, 65), Кристанте, Ауар (Пагано, 90), Бове (Саншеш, 65), Эль-Шаарави, Белотти.

Салернитана – Очоа, Маццокки (Диа, 66), Фасио, Дьомбер, Ловато, Брадарич, Кандрева, Кастанос (Самбия, 78), Кулибали, Маджоре (Ленговски, 78), Бутхейм (Кулибали, 88).

Предупреждения: Дьомбер (41), Маджоре (66), Кастанос (69), Фасио (83).

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Белотти (Рома).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио Кандрева (Салернитана).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио Кандрева (Салернитана).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Белотти (Рома).
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Салернитана Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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