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Чемпионат Украины
Минай
27.08.2023 13:00 - : -
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
27 августа 2023, 00:13 |
32
0

Минай – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите игру 5 тура УПЛ 27 августа в 13:00

27 августа 2023, 00:13 |
32
0
Минай – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 27 августа, состоится поединок 5 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть закарпатский «Минай» и луганская «Заря». Матч пройдет в селе Минай на поле стадиона «Минай-Арена», начало в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Минай – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканалах Суспильне и Спорт 1, а также на YouTube.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Заря».

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Источник Sport.ua
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