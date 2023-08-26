Украина. Премьер лига26 августа 2023, 23:52 |
37
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Заря
Игра начнется 27 августа в 13:00
26 августа 2023, 23:52 |
37
0
В воскресенье, 27 августа, состоится поединок 5 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть закарпатский «Минай» и луганская «Заря». Матч пройдет в селе Минай на поле стадиона «Минай-Арена», начало в 13:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Минай – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканалах Суспильне и Спорт 1, а также на YouTube.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Заря».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 августа 2023, 00:08 0
Контракт со Джордже Петровичем рассчитан на 7 лет
Футбол | 26 августа 2023, 08:15 14
Алексей Сливченко уверен, что сезон-2023/24 покажет, есть ли у фулбека шансы оставаться «горняком»
Бокс | 26.08.2023, 18:40
Бокс | 26.08.2023, 10:03
Бокс | 26.08.2023, 23:42
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.08.2023, 17:36 1
25.08.2023, 23:00 12
25.08.2023, 16:28 10
25.08.2023, 08:07 1
25.08.2023, 19:05 3
26.08.2023, 05:40 3
25.08.2023, 05:55
25.08.2023, 11:56