Украина. Премьер лига26 августа 2023, 23:08 | Обновлено 26 августа 2023, 23:10
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Черноморец
Игра начнется 27 августа в 17:00
26 августа 2023, 23:08 | Обновлено 26 августа 2023, 23:10
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В воскресенье, 27 августа, состоится поединок 5 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и одесский «Черноморец». Игра пройдет в Полтаве на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало – в 17:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Матч будет судить арбитр из Хмельницкого Алексей Деревинский.
Ворскла – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Игру можно будет посмотреть на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и др.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Черноморец».
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