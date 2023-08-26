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Чемпионат Украины
Реал Фарма
26.08.2023 10:00 – FT 1 : 1
Чайка
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Украина. Вторая лига
26 августа 2023, 18:42 | Обновлено 26 августа 2023, 19:02
81
0

Вторая лига. Реал Фарма и Чайка разошлись без победителя

Сыграны два матча 4-го тура

26 августа 2023, 18:42 | Обновлено 26 августа 2023, 19:02
81
0
Вторая лига. Реал Фарма и Чайка разошлись без победителя
ФК Реал Фарма.

Завершились две встречи 4-го тура первенства ПФЛ Украины среди клубов Второй лиги.

Вничью 1:1 сыграли между собой «Реал Фарма» и «Чайка», находящиеся в группе лидеров, а также «Кудровка» и «Тростянец».

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ВТОРОЙ ЛИГИ

Вторая лига. 4-й тур

Реал Фарма – Чайка – 1:1

Голы: Барсуков, 53 пенальти – Семенец, 25.

Кудровка – Тростянец – 1:1

Голы: Коваль, 49 – Слипухин, 43.

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Барсуков (Реал Фарма).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Семенец (Чайка).
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Вторая лига Украины Реал Фарма Чайка Петропавловская Борщаговка Кудровка Тростянец чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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