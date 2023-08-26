26.08.2023 10:00 – FT 1 : 1
Украина. Вторая лига26 августа 2023, 18:42 | Обновлено 26 августа 2023, 19:02
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Вторая лига. Реал Фарма и Чайка разошлись без победителя
Сыграны два матча 4-го тура
26 августа 2023, 18:42 | Обновлено 26 августа 2023, 19:02
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Завершились две встречи 4-го тура первенства ПФЛ Украины среди клубов Второй лиги.
Вничью 1:1 сыграли между собой «Реал Фарма» и «Чайка», находящиеся в группе лидеров, а также «Кудровка» и «Тростянец».
Вторая лига. 4-й тур
Реал Фарма – Чайка – 1:1
Голы: Барсуков, 53 пенальти – Семенец, 25.
Кудровка – Тростянец – 1:1
Голы: Коваль, 49 – Слипухин, 43.
События матча
53’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Барсуков (Реал Фарма).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Семенец (Чайка).
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