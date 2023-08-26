Вторая лига. Реал Фарма и Чайка разошлись без победителя

Завершились две встречи 4-го тура первенства ПФЛ Украины среди клубов Второй лиги.

Вничью 1:1 сыграли между собой «Реал Фарма» и «Чайка», находящиеся в группе лидеров, а также «Кудровка» и «Тростянец».

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ВТОРОЙ ЛИГИ

Вторая лига. 4-й тур

Реал Фарма – Чайка – 1:1

Голы: Барсуков, 53 пенальти – Семенец, 25.

Кудровка – Тростянец – 1:1

Голы: Коваль, 49 – Слипухин, 43.