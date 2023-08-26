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Чемпионат Украины
Реал Фарма
26.08.2023 10:00 – FT 1 : 1
Чайка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
26 августа 2023, 11:37 | Обновлено 26 августа 2023, 11:44
62
0

Реал Фарма – Чайка, Кудровка – Тростянец. Смотреть онлайн. LIVE

​26 августа проходят поединки 4-го тура Второй лиги чемпионата Украины

26 августа 2023, 11:37 | Обновлено 26 августа 2023, 11:44
62
0
Реал Фарма – Чайка, Кудровка – Тростянец. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Реал Фарма

​26 августа проходят поединки 4-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Вторая лига. 4-й тур, 26 августа

  • 10:00. Реал Фарма – Чайка
  • 16:00. Кудровка – Тростянец

Видеотрансляция матчей

10:00. Реал Фарма – Чайка

16:00. Кудровка – Тростянец

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Барсуков (Реал Фарма).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Семенец (Чайка).
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Источник Sport.ua
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