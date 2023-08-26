26.08.2023 10:00 – FT 1 : 1
Украина. Вторая лига26 августа 2023, 11:37 | Обновлено 26 августа 2023, 11:44
62
0
Реал Фарма – Чайка, Кудровка – Тростянец. Смотреть онлайн. LIVE
26 августа проходят поединки 4-го тура Второй лиги чемпионата Украины
26 августа 2023, 11:37 | Обновлено 26 августа 2023, 11:44
62
0
26 августа проходят поединки 4-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Вторая лига. 4-й тур, 26 августа
- 10:00. Реал Фарма – Чайка
- 16:00. Кудровка – Тростянец
Видеотрансляция матчей
10:00. Реал Фарма – Чайка
16:00. Кудровка – Тростянец
События матча
53’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Барсуков (Реал Фарма).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Семенец (Чайка).
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