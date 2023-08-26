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Украина. Премьер лига
26 августа 2023, 13:21 |
259
0

Днепр-1 вернулся из Словакии в Ужгород

Следующий матч днепрян снова будет еврокубковым

26 августа 2023, 13:21 |
259
0
Днепр-1 вернулся из Словакии в Ужгород

«Днепр-1» проведет сегодня в Ужгороде первую тренировку после возвращения из Словакии, где в среду команда, доигрывая вдевятером, удержала ничью в матче раунда плей-офф Лиги конференций со «Спартаком» из Трнавы (1:1). Проведут занятие все те же Валерий Городов и Евгений Барышников: из тренерского штаба, с которым «спортклубовцы» начинали сезон, после отставки Александра Кучера в команде остались только они.

Как стало известно Sport.ua, готовится к полноценному возобновлению тренировок юбиляр Евгений Волынец. Напомним, голкипер, которому сегодня исполнилось 30 лет, получил травму головы в ответном матче квалификации Лиги чемпионов с «Панатинаикосом».

Существует вероятность, что ко второй встрече со «Спартаком» вернется в строй после повреждения полузащитник Доминго Бланко. А вот защитник Владимир Адамюк, у которого также мышечная травма, не поможет днепрянам и в следующий четверг. Не сыграет уже в этом году полузащитник Максим Третьяков (ему предстоит операция после разрыва передней крестообразной связки).

Ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций «Днепр-1» — «Спартак» состоится 31 августа в Кошице. Начало — в 21:00 по киевскому времени.

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инсайд
Источник Sport.ua
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