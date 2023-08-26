Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Футболистки сборной Испании будут бойкотировать матчи до отставки Рубиалеса
Испания
26 августа 2023, 12:03 |
561
2

Футболистки сборной Испании будут бойкотировать матчи до отставки Рубиалеса

Спортсменки требуют отставки функционера

26 августа 2023, 12:03 |
561
2
Футболистки сборной Испании будут бойкотировать матчи до отставки Рубиалеса
Getty Images/Global Images Ukraine. Хосе Луис Рубиалес

23 футболистки женской сборной Испании собираются бойкотировать матчи национальной сборной до тех пор, пока Хосе Луис Рубиалес не покинет свой пост президента Федерации футбола Испании (RFEF). Вчера он заявил, что уходить не собирается.

Рубиалес оправдывал свой поцелуй Хеннифер Эрмосо и заявил, что позже попросил у нее прощения. Сама футболистка заявила, что такого диалога между ними не было. RFEF в ответ собирается подать на Эрмосо в суд за клевету.

Напомним, Рубиалес поцеловал Эрмосо в губы на церемонии награждения после победы женской сборной Испании на ЧМ-2023.

По теме:
Футболист сборной Испании закончил карьеру в знак протеста против Рубиалеса
Рубиалес отказался уходить в отставку после скандала с поцелуем
Рубиалес может сегодня уйти в отставку из-за поцелуя на женском ЧМ
Луис Рубиалес женская сборная Испании по футболу Федерация футбола Испании
Источник BBC
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица коэффициентов. Потеряли 2 позиции, будет лишь 4 клуба в еврокубках
Футбол | 25 августа 2023, 16:00 84
Таблица коэффициентов. Потеряли 2 позиции, будет лишь 4 клуба в еврокубках
Таблица коэффициентов. Потеряли 2 позиции, будет лишь 4 клуба в еврокубках

В День независимости Израиль и Дания обогнали Украину в борьбе за 15-е место

Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 26 августа 2023, 04:12 1
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Даниель Дюбуа

Украинский боксер проведет защиту поясов вечером 26 августа во Вроцлаве

Прыжки в высоту. Магучих и Геращенко пробились в финал, Левченко вылетела
Другие виды | 25.08.2023, 14:28
Прыжки в высоту. Магучих и Геращенко пробились в финал, Левченко вылетела
Прыжки в высоту. Магучих и Геращенко пробились в финал, Левченко вылетела
Беллингем решил исход матча. Реал на выезде выиграл у Сельты
Футбол | 26.08.2023, 00:55
Беллингем решил исход матча. Реал на выезде выиграл у Сельты
Беллингем решил исход матча. Реал на выезде выиграл у Сельты
Ястремская остановилась за шаг до выхода в основную сетку US Open 2023
Теннис | 26.08.2023, 04:45
Ястремская остановилась за шаг до выхода в основную сетку US Open 2023
Ястремская остановилась за шаг до выхода в основную сетку US Open 2023
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Fant24
А наши футболисты все также живут как рабы с заниженной самооценкой типа русских.? А почему наши игроки выходят на матчи национальной сборной зная что уаф руководит махровый коррупционер и ворюга ? Кишка тонка ?
Ответить
0
20052011
Нам бы их проблемы. У нас президент ФФУ коррупционер и посадить не способны...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Костюк вместе с женихом побывала на вечеринке перед US Open
ФОТО. Костюк вместе с женихом побывала на вечеринке перед US Open
25.08.2023, 09:55 16
Теннис
Ярмоленко не будет включен в заявку на матч с Бешикташем. Названа причина
Ярмоленко не будет включен в заявку на матч с Бешикташем. Названа причина
24.08.2023, 15:43 9
Футбол
Украина уступила Польше в заключительном матче группового этапа
Украина уступила Польше в заключительном матче группового этапа
24.08.2023, 20:05 7
Волейбол
Холанд? Золотой мяч отдадут Месси, а в Сити есть де Брюйне и Родри
Холанд? Золотой мяч отдадут Месси, а в Сити есть де Брюйне и Родри
25.08.2023, 10:00 44
Футбол
Дэвид БЕКХЭМ: «После перехода Месси люди спрашивают: «Это постановка?»
Дэвид БЕКХЭМ: «После перехода Месси люди спрашивают: «Это постановка?»
25.08.2023, 12:10
Футбол
Хет-трик и гениальный ассист Роналду принесли победу клубу Аль-Наср
Хет-трик и гениальный ассист Роналду принесли победу клубу Аль-Наср
25.08.2023, 23:00 11
Футбол
ВИДЕО. Месси впервые не забил в матче за Интер Майами, но сделал 2 ассиста
ВИДЕО. Месси впервые не забил в матче за Интер Майами, но сделал 2 ассиста
24.08.2023, 08:40 3
Футбол
Триллер в Бухаресте. Динамо все же уступило Бешикташу
Триллер в Бухаресте. Динамо все же уступило Бешикташу
24.08.2023, 22:02 141
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем