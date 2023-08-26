Футболистки сборной Испании будут бойкотировать матчи до отставки Рубиалеса

23 футболистки женской сборной Испании собираются бойкотировать матчи национальной сборной до тех пор, пока Хосе Луис Рубиалес не покинет свой пост президента Федерации футбола Испании (RFEF). Вчера он заявил, что уходить не собирается.

Рубиалес оправдывал свой поцелуй Хеннифер Эрмосо и заявил, что позже попросил у нее прощения. Сама футболистка заявила, что такого диалога между ними не было. RFEF в ответ собирается подать на Эрмосо в суд за клевету.

Напомним, Рубиалес поцеловал Эрмосо в губы на церемонии награждения после победы женской сборной Испании на ЧМ-2023.