Рубиалес отказался уходить в отставку после скандала с поцелуем

Президент Федерации футбола Испании (RFEF) Хосе Луис Рубиалес довольно неожиданно отказался уходить в отставку на фоне скандала с поцелуем в губы футболистки Хеннифер Эрмосо на церемонии награждения после финала женского ЧМ-2023.

«Пришло время сказать кое-что. Я ошибся, и мой жест был сделан в неподходящее время. Я не уйду в отставку.

Я не собираюсь уходить в отставку. Я не собираюсь уходить в отставку. Я не собираюсь уходить в отставку. Что такого я сделал? Небольшого поцелуя достаточно, чтобы меня убрать? Нет, я буду бороться до конца».

Ранее сообщалось о том, что Рубиалес может уже сегодня покинуть свой пост.