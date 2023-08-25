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  4. Рубиалес отказался уходить в отставку после скандала с поцелуем
Испания
25 августа 2023, 14:18 |
431
1

Рубиалес отказался уходить в отставку после скандала с поцелуем

Функционер надеется сохранить свою должность

25 августа 2023, 14:18 |
431
1
Рубиалес отказался уходить в отставку после скандала с поцелуем
RFEF. Хосе Луис Рубиалес

Президент Федерации футбола Испании (RFEF) Хосе Луис Рубиалес довольно неожиданно отказался уходить в отставку на фоне скандала с поцелуем в губы футболистки Хеннифер Эрмосо на церемонии награждения после финала женского ЧМ-2023.

«Пришло время сказать кое-что. Я ошибся, и мой жест был сделан в неподходящее время. Я не уйду в отставку.

Я не собираюсь уходить в отставку. Я не собираюсь уходить в отставку. Я не собираюсь уходить в отставку. Что такого я сделал? Небольшого поцелуя достаточно, чтобы меня убрать? Нет, я буду бороться до конца».

Ранее сообщалось о том, что Рубиалес может уже сегодня покинуть свой пост.

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Федерация футбола Испании чемпионат мира по футболу среди женщин Луис Рубиалес женская сборная Испании по футболу
Источник Marca
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