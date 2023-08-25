Рубиалес отказался уходить в отставку после скандала с поцелуем
Функционер надеется сохранить свою должность
Президент Федерации футбола Испании (RFEF) Хосе Луис Рубиалес довольно неожиданно отказался уходить в отставку на фоне скандала с поцелуем в губы футболистки Хеннифер Эрмосо на церемонии награждения после финала женского ЧМ-2023.
«Пришло время сказать кое-что. Я ошибся, и мой жест был сделан в неподходящее время. Я не уйду в отставку.
Я не собираюсь уходить в отставку. Я не собираюсь уходить в отставку. Я не собираюсь уходить в отставку. Что такого я сделал? Небольшого поцелуя достаточно, чтобы меня убрать? Нет, я буду бороться до конца».
Ранее сообщалось о том, что Рубиалес может уже сегодня покинуть свой пост.
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