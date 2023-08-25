Рубиалес может сегодня уйти в отставку из-за поцелуя на женском ЧМ
Чиновник принял такое решение под давлением общественности
Президент Федерации футбола Испании (RFEF) Хосе Луис Рубиалес принял решение покинуть свой пост. Об этом может быть объявлено официально уже сегодня.
Такое решение 46-летнего чиновника связано с давлением общественности из-за того, что он поцеловал в губы футболистку Хеннифер Эрмосо во время церемонии награждения после финала женского ЧМ-2023.
Свою должность Рубиалес занимал с мая 2018 года. Заменить его могут вице-президент Федерации Микель Бестар, глава Региональной федерации Андалусии Пабло Лозано или президент Региональной федерации Эстремадуры Педро Роша.
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