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  4. Рубиалес может сегодня уйти в отставку из-за поцелуя на женском ЧМ
Испания
25 августа 2023, 12:09 |
158
0

Рубиалес может сегодня уйти в отставку из-за поцелуя на женском ЧМ

Чиновник принял такое решение под давлением общественности

25 августа 2023, 12:09 |
158
0
Рубиалес может сегодня уйти в отставку из-за поцелуя на женском ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Хосе Луис Рубиалес

Президент Федерации футбола Испании (RFEF) Хосе Луис Рубиалес принял решение покинуть свой пост. Об этом может быть объявлено официально уже сегодня.

Такое решение 46-летнего чиновника связано с давлением общественности из-за того, что он поцеловал в губы футболистку Хеннифер Эрмосо во время церемонии награждения после финала женского ЧМ-2023.

Свою должность Рубиалес занимал с мая 2018 года. Заменить его могут вице-президент Федерации Микель Бестар, глава Региональной федерации Андалусии Пабло Лозано или президент Региональной федерации Эстремадуры Педро Роша.

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Источник Cope
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