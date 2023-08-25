Рубиалес может сегодня уйти в отставку из-за поцелуя на женском ЧМ

Президент Федерации футбола Испании (RFEF) Хосе Луис Рубиалес принял решение покинуть свой пост. Об этом может быть объявлено официально уже сегодня.

Такое решение 46-летнего чиновника связано с давлением общественности из-за того, что он поцеловал в губы футболистку Хеннифер Эрмосо во время церемонии награждения после финала женского ЧМ-2023.

Свою должность Рубиалес занимал с мая 2018 года. Заменить его могут вице-президент Федерации Микель Бестар, глава Региональной федерации Андалусии Пабло Лозано или президент Региональной федерации Эстремадуры Педро Роша.