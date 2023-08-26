В субботу, 26 августа в Сумах на стадионе «Юбилейный» в городе Буча состоится матча пятого тура Первой лиги сезона 2023/2024 в группе А. В нем «Нива» Бузовая примет «Буковину» из Черновцов.

Начало матча – в 15:00 по киевскому времени. Арбитр поединка – Иван Салаш.

После четырех туров «Нива» Бузовая идет второй в турнирной таблице группы А Первой лиги с 10 очками в активе, «Буковина» шестая с 4 баллами.

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Нива Бузовая – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция