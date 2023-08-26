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Чемпионат Украины
Нива Бузовая
26.08.2023 15:00 - : -
Буковина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
26 августа 2023, 11:14 | Обновлено 26 августа 2023, 11:41
53
0

Нива Бузовая – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите матч пятого тура Первой лиги

26 августа 2023, 11:14 | Обновлено 26 августа 2023, 11:41
53
0
Нива Бузовая – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 26 августа в Сумах на стадионе «Юбилейный» в городе Буча состоится матча пятого тура Первой лиги сезона 2023/2024 в группе А. В нем «Нива» Бузовая примет «Буковину» из Черновцов.

Начало матча – в 15:00 по киевскому времени. Арбитр поединка – Иван Салаш.

После четырех туров «Нива» Бузовая идет второй в турнирной таблице группы А Первой лиги с 10 очками в активе, «Буковина» шестая с 4 баллами.

Смотрите прямую трансляцию матча на нашем сайте.

Нива Бузовая – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Нива Бузовая Буковина Черновцы Первая лига Украины смотреть онлайн чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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