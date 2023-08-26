В субботу, 26 августа, в матче 5-го тура Первой лиги Украины «Нива» Бузовая в родных стенах со счетом 1:0 переиграла «Буковину» из Черновцов.

Взяв три очка, команда из Киевской области в таблице группы А Первой лиги делит лидерство вместе с «Карпатами» из Львова. У обеих команд по 13 очков. «Буковина» занимает 6 место с 4 пунктами.

Первая лига Украины. 5-й тур

Нива Бузовая – Буковина – 1:0

Гол: Сергийчук, 14.