26.08.2023 15:00 – FT 1 : 0
Украина. Первая лига26 августа 2023, 18:23 | Обновлено 26 августа 2023, 18:28
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Первая лига. Нива Бузовая продолжает преследовать Карпаты
Команда из Киевской области остается среди лидеров
26 августа 2023, 18:23 | Обновлено 26 августа 2023, 18:28
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В субботу, 26 августа, в матче 5-го тура Первой лиги Украины «Нива» Бузовая в родных стенах со счетом 1:0 переиграла «Буковину» из Черновцов.
Взяв три очка, команда из Киевской области в таблице группы А Первой лиги делит лидерство вместе с «Карпатами» из Львова. У обеих команд по 13 очков. «Буковина» занимает 6 место с 4 пунктами.
Первая лига Украины. 5-й тур
Нива Бузовая – Буковина – 1:0
Гол: Сергийчук, 14.
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