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Чемпионат Украины
Нива Бузовая
26.08.2023 15:00 – FT 1 : 0
Буковина
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Украина. Первая лига
26 августа 2023, 18:23 | Обновлено 26 августа 2023, 18:28
126
0

Первая лига. Нива Бузовая продолжает преследовать Карпаты

Команда из Киевской области остается среди лидеров

26 августа 2023, 18:23 | Обновлено 26 августа 2023, 18:28
126
0
Первая лига. Нива Бузовая продолжает преследовать Карпаты
ФК Нива Бузовая

В субботу, 26 августа, в матче 5-го тура Первой лиги Украины «Нива» Бузовая в родных стенах со счетом 1:0 переиграла «Буковину» из Черновцов.

Взяв три очка, команда из Киевской области в таблице группы А Первой лиги делит лидерство вместе с «Карпатами» из Львова. У обеих команд по 13 очков. «Буковина» занимает 6 место с 4 пунктами.

Первая лига Украины. 5-й тур

Нива Бузовая – Буковина – 1:0

Гол: Сергийчук, 14.

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Источник Sport.ua
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