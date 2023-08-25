ПЕТИ: «Кайседо и Лавия перешли в Челси из-за денег, я бы выбрал Ливерпуль»

Бывший французский полузащитник Эммануэль Пети считает, что 21-летнему эквадорскому полузащитнику Мойсесу Кайседо стоило перейти в «Ливерпуль», а не в лондонский «Челси».

Как вам дебют Кайседо в «Челси»? Не кажется ли вам, что цена может немного влиять на игрока? В футболе сейчас безумные цифры. Иногда – оправданно, но чаще всего – нет. Они отражают то, как сильно клуб хочет получить футболиста.

Кайседо подписал контракт с «Челси», хотя его связывали с «Ливерпулем», как и Лавию. Я не хочу говорить глупостей, но мы все знаем, почему они выбрали «Челси».

С точки зрения спортивной логики лучшим решением был переход в «Ливерпуль». На месте Кайседо и Лавии я бы перешел именно туда, я не вижу у «синих» четкого плана и перспектив. У них 35 игроков. Сколько футболистов им нужно? Это превратится в кошмар, как и в прошлом сезоне.

Будь я Кайседо, я бы подписал контракт с «Ливерпулем», чтобы снова объединиться с бывшим одноклубником Макаллистером и играть под меньшим давлением, поскольку многие полузащитники покинули эту команду.

Для меня ответ очень прост. Если вы спросите кого-нибудь, почему Кайседо и Лавия перешли в «Челси», ответ будет максимально прост – дело в деньгах. Деньги говорят за игроков и футбольные клубы, – отметил Пети.