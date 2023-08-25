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Англия
25 августа 2023, 22:00 | Обновлено 25 августа 2023, 22:36
375
1

ПЕТИ: «Кайседо и Лавия перешли в Челси из-за денег, я бы выбрал Ливерпуль»

Бывший игрок АПЛ раскритиковал выбор новичков «пенсионеров»

25 августа 2023, 22:00 | Обновлено 25 августа 2023, 22:36
375
1
ПЕТИ: «Кайседо и Лавия перешли в Челси из-за денег, я бы выбрал Ливерпуль»
metro.co. Мойсес Кайседо

Бывший французский полузащитник Эммануэль Пети считает, что 21-летнему эквадорскому полузащитнику Мойсесу Кайседо стоило перейти в «Ливерпуль», а не в лондонский «Челси».

Как вам дебют Кайседо в «Челси»? Не кажется ли вам, что цена может немного влиять на игрока? В футболе сейчас безумные цифры. Иногда – оправданно, но чаще всего – нет. Они отражают то, как сильно клуб хочет получить футболиста.

Кайседо подписал контракт с «Челси», хотя его связывали с «Ливерпулем», как и Лавию. Я не хочу говорить глупостей, но мы все знаем, почему они выбрали «Челси».

С точки зрения спортивной логики лучшим решением был переход в «Ливерпуль». На месте Кайседо и Лавии я бы перешел именно туда, я не вижу у «синих» четкого плана и перспектив. У них 35 игроков. Сколько футболистов им нужно? Это превратится в кошмар, как и в прошлом сезоне.

Будь я Кайседо, я бы подписал контракт с «Ливерпулем», чтобы снова объединиться с бывшим одноклубником Макаллистером и играть под меньшим давлением, поскольку многие полузащитники покинули эту команду.

Для меня ответ очень прост. Если вы спросите кого-нибудь, почему Кайседо и Лавия перешли в «Челси», ответ будет максимально прост – дело в деньгах. Деньги говорят за игроков и футбольные клубы, – отметил Пети.

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Мойсес Кайседо Ромео Лавия Челси Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эммануэль Пети трансферы АПЛ трансферы Алексис Макаллистер
Источник My Betting Sites
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PUMA
Бла бла бла,а что ещё легенда Арсенала могла сказать.Если он так сказал то Челси всё правильно делает
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