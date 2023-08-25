Элтон Аравия – бразилец, заставивший саудитов влюбиться в футбол до Неймара

15 августа 2023 года в карьере Неймара началась очередная небесспорная глава. Некогда невероятно талантливый футболист, который в какой-то момент решил променять «Барселону», где у него все складывалось как по маслу на богатенький «Пари Сен-Жермен», пришел к тому, что пора распрощаться со старушкой-Европой и податься за еще большими деньгами туда, где футбол сейчас выведен фактически на уровень государственной политики – в Саудовскую Аравию.

За трансфер Неймара «Аль-Хиляль» заплатил ПСЖ 90 миллионов евро, и сейчас саудовские болельщики находятся вне себя от счастья, пытаясь осознать, насколько серьезная фигура перебралась к ним в Про-лигу, и теперь попробует составить конкуренцию в плане популярности португальцу Криштиану Роналду.

Впрочем, что Неймару не удастся совершенно точно, так это стать первым бразильцем, который заставит саудитов буквально влюбиться в футбол. Задолго до экс-гения «Барселоны» это удалось сделать Элтону Хосе Хавьеру Гомесу, или просто Элтону, который провел в Саудовской Аравии десять лет профессиональной карьеры, и даже взял соответствующее прозвище к своему короткому имени на футболке, став Элтоном Аравией.

Путь в профессиональный футбол Элтон Аравия начинал в родном для себя «Коринтиансе». Там он в 2005 году успел стать чемпионом Бразилии, хотя на поле провел сущие крохи игрового времени, однако та команда «тимау» по праву считается одной из наиболее легендарных, ведь вместе с Элтоном покорять футбол в ней начинали молодые Карлос Тевес, Хавьер Маскерано, Жо, да и о центрбеке Бетао, который впоследствии перешел в «Динамо» и стал заметной фигурой для киевской команды, забывать не стоит.

В начале 2006 года 20-летнего на тот момент Элтона за 1,65 миллиона евро приобрела «Стяуа». В Румынии бразильцу довелось провести всего полгода (9 матчей, 1 забитый мяч), после чего он был продан саудовскому «Аль-Насру» за 500 тысяч евро. Примечательно, что когда спустя три года фанатам «Стяуа» было предложено выбрать символический состав команды за последнее десятилетие, то место в нем нашлось и для Элтона, который поразил румынских болельщиков своей невероятной скоростью, техникой и неординарностью решений.

Элтон действительно является нестандартным, если так можно выразиться, игроком. Его рост составляет всего 154 сантиметра, а это лишь на 2 сантиметра выше, чем у известной австралийской поп-дивы Кайли Миноуг. Долгое время в различных рейтингах именно Элтона Аравию называли самым низким футболистом-профессионалом современности, но этот свой физиологический «минус» юркий бразилец умело восполнял другими качествами. В конечном итоге, возможно, антропометрия и не дала Элтону шансов показать себя на серьезном уровне в Европе, но зато дала возможность стать истинным любимцем для болельщиков в Саудовской Аравии, для которых бразилец помог сделать из футбола истинное шоу.

В «Аль-Насре» Элтон провел два достаточно успешных сезона, и хотя разжиться трофеями игроку и клубу тогда не посчастливилось, зато бразилец настолько влюбил в себя арабских болельщиков, что те даже начали носить пышные парики, пытаясь подражать своему кумиру, имеющему аналогичную шевелюру.

В августе 2009 года Элтон вернулся в Бразилию, подписав на правах свободного агента контракт с «Форталезой», но уже через полгода опять объявился на Ближнем Востоке. На этот раз южноамериканец подписался играть за «Дубай», который через некоторое время отдал его в аренду другому эмиратскому клубу – «Аль-Васлу», а позднее отпустил свободным агентом в бразильский «Спорт Ресифи».

В Саудовскую Аравию Элтон вернулся в феврале 2011 года, и это стало для него одной из «золотых» страниц в карьере. Бразилец подписал контракт с «Аль-Фатехом», в котором в итоге отыграл пять лет, и в сезоне-2012/13 помог этой команде сенсационно и впервые в истории стать чемпионом (тот триумф все еще остается единственным для команды из Эль-Хасы, за которую с 2018 по 2022 год впоследствии играл Максим Коваль – единственный украинский легионер в истории современной саудовской Про-лиги).

Всего за «Аль-Фатех» Элтон отыграл 143 матча, в которых отличился 53 забитыми мячами и 34 результативными передачами. Именно в тот период бразилец взял себе прозвище в честь страны, которая дала ему крайне многое в плане карьеры – Элтон Аравия.

Воспитанник «Коринтианса» являлся необычайно популярной фигурой в Саудовской Аравии, его буквально боготворили на стадионах, но это не помешало Элтону Аравии вляпаться в серьезный скандал. Бразильца едва не арестовали только лишь за то, что он согласился сфотографироваться с болельщицами.

«Я фотографировался с женщинами. Они были облачены в эту черную одежду, все прикрытые, но тут появился охранник, чтобы арестовать меня. Они отвезли меня в полицейский участок, и я должен был позвонить в клуб. Это был момент, который меня сильно напугал, но потом я привык к культуре страны», – рассказывал Элтон бразильским журналистам.

И пускай лишь впоследствии в Саудовской Аравии начали смягчаться правила относительно посещения футбола женщинами, что рядом обозревателей ставится в заслугу наследному принцу Мухаммеду ибн Салману аль-Сауду, Элтон Аравия по-настоящему влюбился в тамошний футбол, культуру и традиции.

В 2016 году Элтон покинул «Аль-Фатех», чтобы недолго поиграть в Катаре, но затем вернулся в Саудовскую Аравию, где выступал за «Аль-Кадсию» и «Аль-Вахду». В перерывах между выступлениями за эти две команды бразилец ненадолго возвращался на родину, чтобы поддерживать форму в рядах КРБ, а из «Аль-Вахды» в сентябре 2020-го ушел в эмиратскую «Аль-Хамрию».

Летом 2021-го Элтон Аравия покинул «Аль-Хамрию», и с тех пор де-факто является свободным агентом, хотя о завершении карьеры пока не сообщал. Ныне бразильцу 37 лет, и он продолжает жить фактически на две страны, часто бывая не только на исторической родине, но и в так полюбившейся ему Саудовской Аравии. Там у Элтона есть ряд рекламных и социальных проектов – в том числе, он помогает популяризовать футбол среди детей, в частности, девочек.

Еще Элтон Аравия принимает участие в промоушне ряда компаний и даже видов спорта, которые пока еще не являются настолько известными и популярными для саудовской публики, как футбол.

Но главное – в Саудовской Аравии все еще помнят магическую левую ногу Элтона, его фантастические скоростные забеги по полю, выдающиеся по точности и своевременности передачи на партнеров и совершенно фантастические и шальные по траектории дальние удары, часто заставлявшие капитулировать саудовских вратарей, любящих выйти «прогуляться» из рамки.

Очевидно, что Неймар находится на куда более выгодных стартовых позициях с точки зрения начала своего пути в саудовском футболе. В пользу новичка «Аль-Хиляля» говорят его многочисленные титулы с «Барселоной», «Пари Сен-Жермен», а также достижения в сборной Бразилии – это все то, чего не было у Элтона. Однако вряд ли Неймара когда-то полюбят настолько же искренне и беззаветно, как это произошло в истории нашего сегодняшнего героя. Для саудитов он, даже с ростом как у подростка, всегда будет истинной величиной, и для многих, вероятно, это утверждение не изменится, даже после появления в Про-лиге звезд калибра Неймара или Криштиану Роналду. Хотя бы потому, что истинная симпатия и любовь – это навсегда, и это то, чего не купишь за деньги. Уж кто-кто, а искушенные ии далеко не бедные саудиты знают в этом толк точно.