Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Металлист 1925
Украина. Премьер лига
25 августа 2023, 17:01 | Обновлено 25 августа 2023, 18:12
267
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Металлист 1925

В Черкассах на стадионе «Центральный» состоится поединок 5-го тура украинской Премьер-лиги

25 августа 2023, 17:01 | Обновлено 25 августа 2023, 18:12
267
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Металлист 1925
ФК Металлист 1925

В субботу, 26 августа, состоится матч 5-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «ЛНЗ» и «Металлист 1925».

Поединок пройдет в Черкассах на стадионе «Центральный» и судить его будет Ярослав Козык из Мукачево. Начало матча в 15.00.

«ЛНЗ» – «Металлист 1925» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «ЛНЗ» – «Металлист 1925», за которой следите в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку

По теме:
ЛНЗ – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рух ко Дню Независимости передал технику украинским воинам
Даниил СИКАН: «У ван Леувена очень специфические тренировки»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Металлист 1925 ЛНЗ - Металлист 1925 где смотреть
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не выдержали давления. Заря уступила Славии в первой игре
Футбол | 24 августа 2023, 21:58 41
Не выдержали давления. Заря уступила Славии в первой игре
Не выдержали давления. Заря уступила Славии в первой игре

Команда Ненада Лалатовича сыграла качественнее, чем «Днепр-1», но от поражения это не спасло

Шахтер обратился в ЕСПЧ. Хочет отсудить деньги за Тете и Соломона
Футбол | 25 августа 2023, 14:30 1
Шахтер обратился в ЕСПЧ. Хочет отсудить деньги за Тете и Соломона
Шахтер обратился в ЕСПЧ. Хочет отсудить деньги за Тете и Соломона

За бразильца «горняки» хотят 12 миллионов евро, за израильтянина – 18 миллионов

Холанд? Золотой мяч отдадут Месси, а в Сити есть де Брюйне и Родри
Футбол | 25.08.2023, 10:00
Холанд? Золотой мяч отдадут Месси, а в Сити есть де Брюйне и Родри
Холанд? Золотой мяч отдадут Месси, а в Сити есть де Брюйне и Родри
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 25.08.2023, 12:45
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Тарас МИХАЛИК: «При такой обороне Динамо обречено на неудачи»
Футбол | 25.08.2023, 13:58
Тарас МИХАЛИК: «При такой обороне Динамо обречено на неудачи»
Тарас МИХАЛИК: «При такой обороне Динамо обречено на неудачи»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Месси впервые не забил в матче за Интер Майами, но сделал 2 ассиста
ВИДЕО. Месси впервые не забил в матче за Интер Майами, но сделал 2 ассиста
24.08.2023, 08:40 3
Футбол
Украинки получили первых соперниц в основе US Open
Украинки получили первых соперниц в основе US Open
24.08.2023, 19:18 14
Теннис
Сборная Украины вышла в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу
Сборная Украины вышла в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу
23.08.2023, 20:15 13
Волейбол
Творческий отпуск не затянется? Кучер нужен клубу УПЛ
Творческий отпуск не затянется? Кучер нужен клубу УПЛ
24.08.2023, 04:46 4
Футбол
Футболистам ЛНЗ представлен новый тренерский штаб
Футболистам ЛНЗ представлен новый тренерский штаб
24.08.2023, 18:41 6
Футбол
ВИДЕО. Затаила обиду. Ястремская не пожала руку Бушар после игры на US Open
ВИДЕО. Затаила обиду. Ястремская не пожала руку Бушар после игры на US Open
24.08.2023, 20:44 4
Теннис
Наконец-то договорились: Назарий Русин перейдет в Сандерленд
Наконец-то договорились: Назарий Русин перейдет в Сандерленд
24.08.2023, 13:40 18
Футбол
ЛУЧЕСКУ: «С такими ошибками судей – мы чемпионы по отмененным мячам»
ЛУЧЕСКУ: «С такими ошибками судей – мы чемпионы по отмененным мячам»
24.08.2023, 23:28 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем