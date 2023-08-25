В субботу, 26 августа, состоится матч 5-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «ЛНЗ» и «Металлист 1925».

Поединок пройдет в Черкассах на стадионе «Центральный» и судить его будет Ярослав Козык из Мукачево. Начало матча в 15.00.

«ЛНЗ» – «Металлист 1925» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «ЛНЗ» – «Металлист 1925», за которой следите в украинской версии сайта.