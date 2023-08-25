Динамо 10-й раз в истории пропустило решающий мяч в компенсированное время
Киевляне отметили нерадостный юбилей
В поединке с «Бешикташем» (2:3) «Динамо» 10-й раз в истории пропустило решающий мяч в еврокубковых баталиях в компенсированное время встречи. В шести случаях киевляне на «флажке» упускали победу, а в четырех, как и ныне, ничью.
К слову, динамовцы являются авторами украинского «рекорда». В ноябре 2019 года в гостевом матче группового раунда Лиги Европы с «Мальме», который закончился победой шведов со счетом 4:3, бело-синие пропустили на 90+6-й минуте.
Между тем проигрыш «Бешикташу» оказался «юбилейным» для Мирчи Луческу - 20-м в еврокубках во главе «Динамо». Под его руководством киевляне 11 раз уступали соперникам в Лиге чемпионов, 7 - в Лиге Европы и 2 - в Лиге конференций.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые поздние решающие голы, пропущенные «Динамо» в еврокубках (в основное время матчей)
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Автор гола
|
Мин.
|
Счет
|
28.11.2019
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Мальме (г)
|
Маркус РОЗЕНБЕРГ
|
90+6'
|
3:4
|
04.12.2012
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Динамо З (г)
|
Иван КРСТАНОВИЧ
|
90+5'
|
1:1
|
07.08.2018
|
ЛЧ
|
КР3
|
Славия Пр (г)
|
Йозеф ГУШБАУЭР
|
90+5'
|
1:1
|
20.09.2018
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Астана (д)
|
Роман МУРТАЗАЕВ
|
90+5'
|
2:2
|
13.08.2019
|
ЛЧ
|
КР3
|
Брюгге (д)
|
Лои ОПЕНДА
|
90+5'
|
3:3
|
24.08.2023
|
ЛК
|
КР4
|
Бешикташ (д)
|
Бахтиер ЗАЙНУТДИНОВ
|
90+5'
|
2:3
|
03.10.2013
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Рапид В (г)
|
Кристофер ТРИММЕЛЬ
|
90+4'
|
2:2
|
03.08.2005
|
ЛЧ
|
КР2
|
Тун (г)
|
Тьяго БЕРНАРДИ
|
90+2'
|
0:1
|
05.11.2008
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Порту (д)
|
Лучо ГОНСАЛЕС
|
90+2'
|
1:2
|
16.04.2015
|
ЛЕ
|
1/4
|
Фиорентина (д)
|
Хума БАБАКАР
|
90+2'
|
1:1
ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Ненада Лалатовича сыграла качественнее, чем «Днепр-1», но от поражения это не спасло
Причиной являются проблемы, возникшие со здоровьем у футболиста