Динамо 10-й раз в истории пропустило решающий мяч в компенсированное время

В поединке с «Бешикташем» (2:3) «Динамо» 10-й раз в истории пропустило решающий мяч в еврокубковых баталиях в компенсированное время встречи. В шести случаях киевляне на «флажке» упускали победу, а в четырех, как и ныне, ничью.

К слову, динамовцы являются авторами украинского «рекорда». В ноябре 2019 года в гостевом матче группового раунда Лиги Европы с «Мальме», который закончился победой шведов со счетом 4:3, бело-синие пропустили на 90+6-й минуте.

Между тем проигрыш «Бешикташу» оказался «юбилейным» для Мирчи Луческу - 20-м в еврокубках во главе «Динамо». Под его руководством киевляне 11 раз уступали соперникам в Лиге чемпионов, 7 - в Лиге Европы и 2 - в Лиге конференций.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние решающие голы, пропущенные «Динамо» в еврокубках (в основное время матчей)

Дата Ранг Стадия Соперник Автор гола Мин. Счет 28.11.2019 ЛЕ ГТ Мальме (г) Маркус РОЗЕНБЕРГ 90+6' 3:4 04.12.2012 ЛЧ ГТ Динамо З (г) Иван КРСТАНОВИЧ 90+5' 1:1 07.08.2018 ЛЧ КР3 Славия Пр (г) Йозеф ГУШБАУЭР 90+5' 1:1 20.09.2018 ЛЕ ГТ Астана (д) Роман МУРТАЗАЕВ 90+5' 2:2 13.08.2019 ЛЧ КР3 Брюгге (д) Лои ОПЕНДА 90+5' 3:3 24.08.2023 ЛК КР4 Бешикташ (д) Бахтиер ЗАЙНУТДИНОВ 90+5' 2:3 03.10.2013 ЛЕ ГТ Рапид В (г) Кристофер ТРИММЕЛЬ 90+4' 2:2 03.08.2005 ЛЧ КР2 Тун (г) Тьяго БЕРНАРДИ 90+2' 0:1 05.11.2008 ЛЧ ГТ Порту (д) Лучо ГОНСАЛЕС 90+2' 1:2 16.04.2015 ЛЕ 1/4 Фиорентина (д) Хума БАБАКАР 90+2' 1:1

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.