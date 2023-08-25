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Лига конференций
25 августа 2023, 10:32 | Обновлено 25 августа 2023, 10:40
585
0

Динамо 10-й раз в истории пропустило решающий мяч в компенсированное время

Киевляне отметили нерадостный юбилей

25 августа 2023, 10:32 | Обновлено 25 августа 2023, 10:40
585
0
Динамо 10-й раз в истории пропустило решающий мяч в компенсированное время
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке с «Бешикташем» (2:3) «Динамо» 10-й раз в истории пропустило решающий мяч в еврокубковых баталиях в компенсированное время встречи. В шести случаях киевляне на «флажке» упускали победу, а в четырех, как и ныне, ничью.

К слову, динамовцы являются авторами украинского «рекорда». В ноябре 2019 года в гостевом матче группового раунда Лиги Европы с «Мальме», который закончился победой шведов со счетом 4:3, бело-синие пропустили на 90+6-й минуте.

Между тем проигрыш «Бешикташу» оказался «юбилейным» для Мирчи Луческу - 20-м в еврокубках во главе «Динамо». Под его руководством киевляне 11 раз уступали соперникам в Лиге чемпионов, 7 - в Лиге Европы и 2 - в Лиге конференций.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние решающие голы, пропущенные «Динамо» в еврокубках (в основное время матчей)

Дата

Ранг

Стадия

Соперник

Автор гола

Мин.

Счет

28.11.2019

ЛЕ

ГТ

Мальме (г)

Маркус РОЗЕНБЕРГ

90+6'

3:4

04.12.2012

ЛЧ

ГТ

Динамо З (г)

Иван КРСТАНОВИЧ

90+5'

1:1

07.08.2018

ЛЧ

КР3

Славия Пр (г)

Йозеф ГУШБАУЭР

90+5'

1:1

20.09.2018

ЛЕ

ГТ

Астана (д)

Роман МУРТАЗАЕВ

90+5'

2:2

13.08.2019

ЛЧ

КР3

Брюгге (д)

Лои ОПЕНДА

90+5'

3:3

24.08.2023

ЛК

КР4

Бешикташ (д)

Бахтиер ЗАЙНУТДИНОВ

90+5'

2:3

03.10.2013

ЛЕ

ГТ

Рапид В (г)

Кристофер ТРИММЕЛЬ

90+4'

2:2

03.08.2005

ЛЧ

КР2

Тун (г)

Тьяго БЕРНАРДИ

90+2'

0:1

05.11.2008

ЛЧ

ГТ

Порту (д)

Лучо ГОНСАЛЕС

90+2'

1:2

16.04.2015

ЛЕ

1/4

Фиорентина (д)

Хума БАБАКАР

90+2'

1:1

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

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Источник Sport.ua
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