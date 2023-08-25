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Лига конференций
25 августа 2023, 10:18 |
528
5

Мирослав СТУПАР: Система VAR действовала в Бухаресте согласно букве закона

Известный экс-арбитр – о судействе в матче «Динамо» – «Бешикташ»

25 августа 2023, 10:18 |
528
5
Мирослав СТУПАР: Система VAR действовала в Бухаресте согласно букве закона
Meta-ratings.com.ua. Мирослав Ступар

После первого поединка квалификационного раунда Лиги конференций «Динамо» – «Бешикташ» (2:3) главный тренер киевлян Мирча Луческу имел претензии к бригаде арбитров.

Известный в прошлом рефери Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал те игровые эпизоды, на которых румынский специалист акцентировал внимание, анализируя работу арбитров в Бухаресте:

«В обоих случаях последнее слово было за системой VAR. Попов при ударе соперника не контролировал положение рук и правильно был наказан пенальти, после реализации которого турецкая команда вышла вперед.

Что касается аннулированного взятия ворот «Бешикташа», то это решение не соответствовало, как говорится, футбольному духу, ведь был зафиксирован офсайд еще в начале результативной атаки. С другой стороны, если нарушение было, даже минимальное, то его надо фиксировать. В конце концов, для того и ввели систему VAR, чтобы конечный вердикт арбитра был справедливым. Хотя, как по мне, даже после видеоповтора той эффектно разыгранной киевлянами комбинации, вопросы остались.

Вчера динамовцы дали бой турецкому гранду, но в том, что не достигли положительного результата, прежде всего, виноваты сами. К сожалению, приходится констатировать, что стопперы киевлян Сирота и Попов-посредственные игроки, которые в любой момент могут ошибиться. Меня вообще удивляет за какие заслуги Попова еще даже вызывают в ряды национальной сборной Украины.

Есть претензии и к остальным динамовцам, в частности, наиболее опытному - Сидорчуку. Ему не откажешь в старательности, однако Сергей так и не научился в ключевые моменты принимать правильные решения. Вспомним хотя бы, как в компенсированное время при ничейном счете ошибка Сидорчука привела к острой контратаке гостей, которая завершилась третьим взятием ворот Бущана. И здесь уже не может быть никаких претензий к арбитрам».

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Мирослав Ступар Динамо - Бешикташ Динамо Киев Лига конференций судейство инсайд
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Умник
Аналогично рука.
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+1
Умник
Цирк отмотать на 1 минуту и показать не понятный повтор.
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+1
Fant24
Хорошо что сейчас есть вары и повторы с разных камер  .в совковое время придумали байку что все ненавидят сов и засчитали гол из вне игры в 1986 м году в матче Ссср бельгия .эта сказка вливалась в уши много лет .Однажды когда появился интернет появилось видео этого гола с другой камеры и все увидели что во время передачи энцо шифо стоял в 3 х метрах позади защитнтков котррые явно проспали его рывок 
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0
Phantom
А є якісь норми куди можна відматувати епізод, щоб зафіксувати порушення?
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0
Fant24
Это же не в Украине где луческу бегает за судьями с кулаками и ни разу не наказан .Попробовал бы вчера выбежать с кулаками на судью.и красная на несколько матчей .поэтому и рот закрыл 
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0
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