US Open25 августа 2023, 09:55 |
1394
5
ФОТО. Костюк вместе с женихом побывала на вечеринке перед US Open
Украинская теннисистка посетила мероприятие Taste of Tennis
25 августа 2023, 09:55 |
1394
5
Украинская теннисистка Марта Костюк вместе со своим женихом побывали на традиционной вечеринке Taste of Tennis перед стартом Открытого чемпионата США.
Костюк объявила о помолвке со своим парнем Георгием в апреле. Ранее он занимался теннисом, а сейчас является финансовым трейдером.
Отметим, что в первом раунде Марта сразится против четвертой ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана.
Taste of Tennis – мероприятие с участием знаменитых шеф-поваров и звезд тенниса. на территории US Open работают семь ресторанов.
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Комментарии 5
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Яка ж важлива інфа
Фуцин какой то
Шо за додік?
Показать Скрыть 1 ответ
В тому ресторані мабуть дуже яскраве сонце - без окулярів ну ніяк
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