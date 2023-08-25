ФОТО. Костюк вместе с женихом побывала на вечеринке перед US Open

Украинская теннисистка Марта Костюк вместе со своим женихом побывали на традиционной вечеринке Taste of Tennis перед стартом Открытого чемпионата США.

Костюк объявила о помолвке со своим парнем Георгием в апреле. Ранее он занимался теннисом, а сейчас является финансовым трейдером.

Отметим, что в первом раунде Марта сразится против четвертой ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана.

Taste of Tennis – мероприятие с участием знаменитых шеф-поваров и звезд тенниса. на территории US Open работают семь ресторанов.