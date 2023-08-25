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  4. ФОТО. Костюк вместе с женихом побывала на вечеринке перед US Open
US Open
25 августа 2023, 09:55 |
1394
5

ФОТО. Костюк вместе с женихом побывала на вечеринке перед US Open

Украинская теннисистка посетила мероприятие Taste of Tennis

25 августа 2023, 09:55 |
1394
5
ФОТО. Костюк вместе с женихом побывала на вечеринке перед US Open
Twitter. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк вместе со своим женихом побывали на традиционной вечеринке Taste of Tennis перед стартом Открытого чемпионата США.

Костюк объявила о помолвке со своим парнем Георгием в апреле. Ранее он занимался теннисом, а сейчас является финансовым трейдером.

Отметим, что в первом раунде Марта сразится против четвертой ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана.

Taste of Tennis – мероприятие с участием знаменитых шеф-поваров и звезд тенниса. на территории US Open работают семь ресторанов.

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US Open 2023 фото Марта Костюк lifestyle
Источник Twitter
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ukrop45
Яка ж важлива інфа
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+1
Golhrenshtanga
Фуцин какой то 
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0
PETP0
Шо за додік?
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0
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Alehandro
В тому ресторані мабуть дуже яскраве сонце - без окулярів ну ніяк
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0
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