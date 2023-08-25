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  4. Юрий ВИРТ: «В ворота динамовцев влетели три бессмысленных мяча»
Лига конференций
25 августа 2023, 09:11 |
1195
4

Юрий ВИРТ: «В ворота динамовцев влетели три бессмысленных мяча»

Известный украинский тренер – о матче «Динамо» против «Бешикташа» в Лиге конференций

25 августа 2023, 09:11 |
1195
4
Юрий ВИРТ: «В ворота динамовцев влетели три бессмысленных мяча»
ФК Динамо Киев

Известный украинский тренер Юрия Вирт поделиться впечатлениями от игры киевского «Динамо» против «Бешикташа» (2:3) в первом матче 4-го раунда квалификации Лиги конференций.

«Очень разочаровал проигрыш «Динамо». На этот раз в ворота динамовцев влетели три бессмысленных мяча. Все началось с помарки Попова, в эпизоде, когда мяч долго летел к нему – и это была потеря концентрации. Внимание игроки «Динамо» упускали и при стандартах у своих ворот.

Отметить «Динамо» хочется за игру в атаке. Киевляне забили два гола и хотели дожать соперника, чтобы одержать победу. Однако получили контратаку и еще и рикошет вмешался не в нашу пользу.

До перерыва команда Луческу больше владела мячом, но моментов почти не создала. Не шла игра и у «Бешикташа». Во втором тайме киевляне прибавили в скорости, в агрессии, больше стали использовать фланги. Это изменило игру, заставило «Бешикташ» защищаться. Такой футбол в исполнении «Динамо» откровенно порадовал.

Конечно, я большего ждал от «Бешикташа». Однако чего не отнять, так это умение этой стамбульской команды реализовывать свои моменты. У них было четыре голевых шанса, три из которых «Бешикташ» превратил в голы.

Этот соперник по зубам «Динамо». Но беспокоит другое – такая драматическая и несправедливая развязка может ощутимо ударить по психологии динамовцев. Время до ответного матча наша команда, наверное, проведет не в лучшем настроении», – сказал Вирт.

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Источник Footboom
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Комментарии 4
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Gargantua
три гола отнюдь не случайные.
рука у Попова это потеря концентрации, второй гол это проигранная борьба и хаос в защите при стандартном положении. А третий это результат авантюрных набегов в атаку на исходе матча. Сидорчук имея два варианта голевого паса неуклюже бьет по воротам, контратака, не успели вернуться, турки обвели Дубинчака, Сирота не накрыл Зайнутдинова и гол.
все закономерно.
случайностью была только отмена гола Караваева. Или не случайностью. Меня удивило решение ВАР. Офсайд был на этапе далеком от непосредственно гола. Обычно ВАР такое и не рассматривается.
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+1
kadaad
Был у Динамо нормальный защитник - Забарный - продали, был неплохой защитник Боль - продали..... В центре, до сих пор кривоногий Сидорчук, а есть молодой Бражко....
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0
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potemkin78
мы забили 2 красивейших гола, а они? а они забили 3 карявых случайных гола. если шо то это старый грузинский анекдот 
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0
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