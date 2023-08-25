В пятницу, 25 августа, во Львове на стадионе «Украина» состоится матч 5-го тура первенства Украины в Первой лиге между харьковским «Металлистом» и львовскими «Карпатами».

Согласно календарю игр, хозяином встречи будет харьковская команда.

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 17:00 по Киеву.

В турнирной таблице группы А Первой лиги «Металлист» занимает 7 место с 4 очками. У «Карпат» 10 пунктов и вторая позиция.

Металлист – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция