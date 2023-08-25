25.08.2023 17:00 - : -
Украина. Первая лига25 августа 2023, 03:17 | Обновлено 25 августа 2023, 03:27
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Металлист – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 августа в 17:00 матч первенства Украины в Первой лиге
25 августа 2023, 03:17 | Обновлено 25 августа 2023, 03:27
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В пятницу, 25 августа, во Львове на стадионе «Украина» состоится матч 5-го тура первенства Украины в Первой лиге между харьковским «Металлистом» и львовскими «Карпатами».
Согласно календарю игр, хозяином встречи будет харьковская команда.
Стартовый свисток в поединке прозвучит в 17:00 по Киеву.
В турнирной таблице группы А Первой лиги «Металлист» занимает 7 место с 4 очками. У «Карпат» 10 пунктов и вторая позиция.
Металлист – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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