Мирон МАРКЕВИЧ: «Сегодня реализация была лучше»

Главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич прокомментировал победу своей команды в 5-м туре Первой лиги против харьковского «Металлиста» (3:0).

Порадовала ли вас сегодня реализацией моментов?

«Сегодня реализация была лучше, чем в предыдущих матчах. Если счет 1:0 или 2:1, то есть определенная нервозность в наших действиях».

В этом матче не забил Игорь Невес. Это для вас разочарование или все-таки победа важнее?

«Он хорошо играл, отдал много острых передач. У него были моменты, чтобы отличиться голом, но не удалось их реализовать. Не забил сегодня, значит, оставил голы на следующие матчи».

Как вы оцениваете дебют Эдуардо?

«Эдуардо впервые вышел на поле за «Карпаты» и сыграл более-менее неплохо. Понятно, что в следующем матче будет связка Рябов-Чачуа. Они сейчас в хорошей форме».

Счет 3:0 – это уверенная победа. Вам удалось полностью разобрать соперника?

«Сегодня мы играли лучше, чем всегда. Однако это не тот футбол, который я хочу видеть. Моментами достаточно неплохо, но пока целостной игры нет. Много ошибок в простых ситуациях и, к сожалению, нам это мешает. Ненужные карты… Болельщику это не очень заметно, но мы видим, что можно сыграть осторожнее, отдать более точную передачу. Есть еще много работы, но мы двигаемся вперед, и это уже хорошо».