Лига конференций24 августа 2023, 18:55 | Обновлено 24 августа 2023, 19:09
2203
4
Без Ярмоленко. Динамо огласило состав на матч с Бешикташем
Игра начнется в 20:00 по Киеву
24 августа 2023, 18:55 | Обновлено 24 августа 2023, 19:09
2203
4
В 20:00 по киевскому времени в Бухаресте начнется первая игра раунда плей-офф квалификации Лиги конференций между киевским «Динамо» и турецким «Бешикташем».
Встречу подопечные Мирчи Луческу проведут без вингера Андрея Ярмоленко. Как и предполагалось ранее, его нет в заявке «Динамо» на поединок.
«Динамо»: Бущан – Тымчик, Попов, Сирота, Дубинчак, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Волошин, Буяльский, Ванат.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Бешикташ».
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