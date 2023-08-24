Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Без Ярмоленко. Динамо огласило состав на матч с Бешикташем
Лига конференций
24 августа 2023, 18:55 | Обновлено 24 августа 2023, 19:09
2203
4

Без Ярмоленко. Динамо огласило состав на матч с Бешикташем

Игра начнется в 20:00 по Киеву

24 августа 2023, 18:55 | Обновлено 24 августа 2023, 19:09
2203
4
Без Ярмоленко. Динамо огласило состав на матч с Бешикташем
ФК Динамо Киев

В 20:00 по киевскому времени в Бухаресте начнется первая игра раунда плей-офф квалификации Лиги конференций между киевским «Динамо» и турецким «Бешикташем».

Встречу подопечные Мирчи Луческу проведут без вингера Андрея Ярмоленко. Как и предполагалось ранее, его нет в заявке «Динамо» на поединок.

«Динамо»: Бущан – Тымчик, Попов, Сирота, Дубинчак, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Волошин, Буяльский, Ванат.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Бешикташ».

По теме:
Стали известны составы команд на матч Славия - Заря
Яков КИНАРЕЙКИН: «Мы сражались друг за друга и за Украину тоже»
Днепр-1 сыграл 125 ничейный выездной матч украинских команд в еврокубках
Лига конференций Динамо - Бешикташ стартовые составы Динамо Киев Андрей Ярмоленко Бешикташ
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марина БЕХ-РОМАНЧУК: «Выдохнула – идем дальше»
Другие виды | 23 августа 2023, 22:34 0
Марина БЕХ-РОМАНЧУК: «Выдохнула – идем дальше»
Марина БЕХ-РОМАНЧУК: «Выдохнула – идем дальше»

Украинка прокомментировала свой выход в финал ЧМ по легкой атлетике

Минус двое из элиты. Стали известны все участники 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 23 августа 2023, 23:00 1
Минус двое из элиты. Стали известны все участники 1/8 финала Кубка Украины
Минус двое из элиты. Стали известны все участники 1/8 финала Кубка Украины

Среди них два клуба Первой лиги – Виктория Сумы и ФСК Мариуполь

Луческу рассказал, почему Саудовская Аравия вкладывает много денег в футбол
Футбол | 24.08.2023, 16:16
Луческу рассказал, почему Саудовская Аравия вкладывает много денег в футбол
Луческу рассказал, почему Саудовская Аравия вкладывает много денег в футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Черкасский ЛНЗ отправил Ковпака в отставку
Футбол | 23.08.2023, 20:34
ОФИЦИАЛЬНО. Черкасский ЛНЗ отправил Ковпака в отставку
ОФИЦИАЛЬНО. Черкасский ЛНЗ отправил Ковпака в отставку
Михаил Мудрик травмировался на тренировке Челси
Футбол | 24.08.2023, 14:22
Михаил Мудрик травмировался на тренировке Челси
Михаил Мудрик травмировался на тренировке Челси
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрей Залищук
склад нормальний, але чи піде гра?
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
24.08.2023, 11:35
Волейбол
4 гола в 5 матчах. Реально ли Яремчуку стать основным форвардом Брюгге
4 гола в 5 матчах. Реально ли Яремчуку стать основным форвардом Брюгге
24.08.2023, 07:00 6
Футбол
Суперкамбэк! Аль-Наср с Роналду забил 3 гола в конце матча азиатской ЛЧ
Суперкамбэк! Аль-Наср с Роналду забил 3 гола в конце матча азиатской ЛЧ
22.08.2023, 22:53 6
Футбол
Сбежал тренер. Президент Левого берега рассказал, почему распустил команду
Сбежал тренер. Президент Левого берега рассказал, почему распустил команду
22.08.2023, 18:16 2
Футбол
Сборная Украины вышла в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу
Сборная Украины вышла в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу
23.08.2023, 20:15 13
Волейбол
Днепр-1 определился с тренером. Он возглавит команду в ответном матче ЛК
Днепр-1 определился с тренером. Он возглавит команду в ответном матче ЛК
22.08.2023, 22:34 9
Футбол
Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Холанду
Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Холанду
23.08.2023, 14:35 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем