Без Ярмоленко. Динамо огласило состав на матч с Бешикташем

В 20:00 по киевскому времени в Бухаресте начнется первая игра раунда плей-офф квалификации Лиги конференций между киевским «Динамо» и турецким «Бешикташем».

Встречу подопечные Мирчи Луческу проведут без вингера Андрея Ярмоленко. Как и предполагалось ранее, его нет в заявке «Динамо» на поединок.

«Динамо»: Бущан – Тымчик, Попов, Сирота, Дубинчак, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Волошин, Буяльский, Ванат.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Бешикташ».