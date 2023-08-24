Ярмоленко не будет включен в заявку на матч с Бешикташем. Названа причина

Украинский форвард «Динамо» Андрей Ярмоленко не будет включен в заявку на матч с турецким «Бешикташем».

Причиной являются проблемы, возникшие со здоровьем у футболиста, информирует паблик Динамо Киев Inside.

В четверг, 24 августа, состоится поединок 4-го раунда квалификации Лиги конференций.

«Динамо» будет принимать «Бешикташ» в Бухаресте, на стадионе «Джулешти».

Начало встречи в День независимости Украины запланировано на 20:00 по киевскому времени.

Победитель противостояния по сумме двух матчей выйдет в групповой раунд Лиги конференций.