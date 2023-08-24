Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ярмоленко не будет включен в заявку на матч с Бешикташем. Названа причина
Лига конференций
24 августа 2023, 15:43 | Обновлено 24 августа 2023, 15:47
2235
5

Ярмоленко не будет включен в заявку на матч с Бешикташем. Названа причина

Причиной являются проблемы, возникшие со здоровьем у футболиста

24 августа 2023, 15:43 | Обновлено 24 августа 2023, 15:47
2235
5
Ярмоленко не будет включен в заявку на матч с Бешикташем. Названа причина
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Украинский форвард «Динамо» Андрей Ярмоленко не будет включен в заявку на матч с турецким «Бешикташем».

Причиной являются проблемы, возникшие со здоровьем у футболиста, информирует паблик Динамо Киев Inside.

В четверг, 24 августа, состоится поединок 4-го раунда квалификации Лиги конференций.

«Динамо» будет принимать «Бешикташ» в Бухаресте, на стадионе «Джулешти».

Начало встречи в День независимости Украины запланировано на 20:00 по киевскому времени.

Победитель противостояния по сумме двух матчей выйдет в групповой раунд Лиги конференций.

По теме:
Луческу рассказал, почему Саудовская Аравия вкладывает много денег в футбол
У Шахтера усиление. У «горняков» восстановился основной полузащитник
ВИРТ: «Думаю, свой гол динамовцы Бешикташу забьют»
Динамо Киев Бешикташ Лига конференций Динамо - Бешикташ Андрей Ярмоленко травма
Источник Telegram
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вечернюю тренировку ЛНЗ проведет новый тренерский штаб
Футбол | 24 августа 2023, 14:29 0
Вечернюю тренировку ЛНЗ проведет новый тренерский штаб
Вечернюю тренировку ЛНЗ проведет новый тренерский штаб

Черкасщане начинают подготовку к матчу с «Металлистом 1925»

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Против Сельты будет играть Кепа»
Футбол | 24 августа 2023, 13:25 27
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Против Сельты будет играть Кепа»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Против Сельты будет играть Кепа»

Тренер «Реала» выбрал основного кипера на матч с «Сельтой»

Марина БЕХ-РОМАНЧУК: «Выдохнула – идем дальше»
Другие виды | 23.08.2023, 22:34
Марина БЕХ-РОМАНЧУК: «Выдохнула – идем дальше»
Марина БЕХ-РОМАНЧУК: «Выдохнула – идем дальше»
Сборная Украины вышла в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 23.08.2023, 20:15
Сборная Украины вышла в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу
Сборная Украины вышла в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу
Заканчивали матч вдевятером. Днепр-1 сыграл вничью со Спартаком из Трнавы
Футбол | 23.08.2023, 21:34
Заканчивали матч вдевятером. Днепр-1 сыграл вничью со Спартаком из Трнавы
Заканчивали матч вдевятером. Днепр-1 сыграл вничью со Спартаком из Трнавы
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Алексей
Да очень плохо, здоровья тебе Ярмола 
Ответить
+6
BaZia
Циган.. *** ти не міг дати йому відпочити перед турками? Зате з Чорноморцем відкатав ним після матчу з Арісом і додатковими овертаймами.. Маразм..
Ответить
0
Sunrise
Как раз  с турками потеря не выглядит критичной. Тут хорошо бы иметь скорость на флангах, на мой взгляд.
Ответить
0
Serhii P.
Здоровий кабан і ще не старий, а вже років з 5 як не стягує темп ігор
Ответить
-5
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Не выдержали нервы. Роналду оскорбил арбитра и толкнул тренера
ВИДЕО. Не выдержали нервы. Роналду оскорбил арбитра и толкнул тренера
23.08.2023, 07:55 16
Футбол
Что случилось? Мудрик пропустил тренировку Челси
Что случилось? Мудрик пропустил тренировку Челси
23.08.2023, 13:53 14
Футбол
Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Холанду
Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Холанду
23.08.2023, 14:35 8
Футбол
Эффект Месси. Фаны Майами забавно отреагировали на вызов Кривцова в сборную
Эффект Месси. Фаны Майами забавно отреагировали на вызов Кривцова в сборную
23.08.2023, 07:20 7
Футбол
ВИДЕО. Усик максимально усложнил фирменный трюк с монетками и справился
ВИДЕО. Усик максимально усложнил фирменный трюк с монетками и справился
22.08.2023, 17:40 2
Бокс
7 красоток-спутниц футболистов, которые прибыли покорять АПЛ
7 красоток-спутниц футболистов, которые прибыли покорять АПЛ
23.08.2023, 17:50 3
Футбол
Лунин или Кепа? В Реале определились с основным вратарем команды
Лунин или Кепа? В Реале определились с основным вратарем команды
22.08.2023, 20:19 31
Футбол
Суперкамбэк! Аль-Наср с Роналду забил 3 гола в конце матча азиатской ЛЧ
Суперкамбэк! Аль-Наср с Роналду забил 3 гола в конце матча азиатской ЛЧ
22.08.2023, 22:53 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем