Ярмоленко не будет включен в заявку на матч с Бешикташем. Названа причина
Причиной являются проблемы, возникшие со здоровьем у футболиста
Украинский форвард «Динамо» Андрей Ярмоленко не будет включен в заявку на матч с турецким «Бешикташем».
Причиной являются проблемы, возникшие со здоровьем у футболиста, информирует паблик Динамо Киев Inside.
В четверг, 24 августа, состоится поединок 4-го раунда квалификации Лиги конференций.
«Динамо» будет принимать «Бешикташ» в Бухаресте, на стадионе «Джулешти».
Начало встречи в День независимости Украины запланировано на 20:00 по киевскому времени.
Победитель противостояния по сумме двух матчей выйдет в групповой раунд Лиги конференций.
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