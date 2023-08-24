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Лига конференций
24 августа 2023, 18:17 | Обновлено 24 августа 2023, 18:25
117
0

Днепр-1 сыграл 125 ничейный выездной матч украинских команд в еврокубках

Гостевой ничейный еврокубковый юбилей

24 августа 2023, 18:17 | Обновлено 24 августа 2023, 18:25
117
0
Днепр-1 сыграл 125 ничейный выездной матч украинских команд в еврокубках
Днепр - 1.

«Днепр-1» в первом матче раунда плей-офф Лиги конференции в Транове сыграл вничью с местным «Спартаком» со счетом 1:1.

Матч стал 125-й гостевой ничьей всех украинских клубов во всех еврокубковых турнирах.

В Лиге Европы/Кубке УЕФА наши клубы на выезде 65 раз поровну делили очки, в Лиге/Кубке чемпионов – 46, Кубке кубков – 7, Кубке Интертото – 4 и Лиге конференций – 3-й раз.

На тренерском мостике днепрян дебютировал Валерий Городов, ставший 93-м главным тренером украинских кубов в еврокубках и только 9-м, стартовавшим с гостевой ничьей.

Александр Пихаленок, реализовав пенальти, стал автором первого гола украинских клубов в ворота «Спартака» (Трнава) – на 247-й минуте. Напомним, что в 1973 году луганская «Заря» в 1/8 финала Кубка чемпионов не сумела «размочить» ворота словацкого клуба, сыграв в гостях вничью 0:0, а дома проиграв - 0:1.

Юбилейные гостевые ничьи украинских клубов в еврокубках (1965 – 24.08.2023):

Дата

Турнир

Этап

Клуб

Соперник

Счет

1-а

29.11.1967

КЧ

1/8

«Динамо»

«Гурник З» Польша

1:1

25-а

23.06.1996

КИ

ГТ

«Шахтер»

«Базель» Швейцария

2:2

50-а

24.08.2006

КУ

КР2

«Черноморец»

«Висла» Польша

1:1

75-а

15.12.2011

ЛЕ

ГТ

«Металлист»

«АЗ Алкмар» Нидерланды

1:1

100-а

27.07.2017

ЛЕ

КР3

«Александрия»

«Астра» Румыния

0:0

125-а

23.08.2023

ЛК

ПО

«Днепр-1»

«Спартак» Словакия

1:1

Дебютные матчи тренеров украинских клубов в еврокубках, завершившихся гостевой ничьей (1965 – 24.08.2023):

Число

Турнир

Этап

Тренер

Клуб

Соперник

Счет

19.09.1990

КК

1/16

Анатолий Пузач

 «Динамо»

«КуПС» Финляндия

2:2

19.08.1992

КЧ

КР

Анатолий Заяев

«Таврия»

«Шелбурн» Ирландия

0:0

10.08.1994

ЛЧ

КР

Йожеф Сабо

 «Динамо»

«Силькеборг» Дания

0:0

16.09.1999

КУ

1/64

Лев Броварський

«Карпаты»

«Хельсингборг» Швеция

1:1

30.07.2003

ЛЧ

КР2

Бернд Шустер

 «Шахтер»

«Шериф» Молдова

0:0

10.08.2006

КУ

КР2

Сергей Ященко

 «Шахтер»

«Зимбру» Молдова

0:0

21.08.2014

КУ

ПО

Игорь Рахаев

«Металлист»

«Рух» Польша

0:0

26.07.2018

ЛЕ

КР2

Александр Бабич

«Мариуполь»

«Юргорден» Швеция

1:1

23.08.2023

ЛК

ПО

Валерий Городов

«Днепр-1»

«Спартак» Словакия

1:1

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Днепр-1 Спартак Трнава Спартак Трнава - Днепр-1 Лига конференций статистика цифры и факты Валерий Городов Александр Пихаленок Лига чемпионов Лига Европы
Источник УПЛ
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