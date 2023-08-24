Днепр-1 сыграл 125 ничейный выездной матч украинских команд в еврокубках

«Днепр-1» в первом матче раунда плей-офф Лиги конференции в Транове сыграл вничью с местным «Спартаком» со счетом 1:1.

Матч стал 125-й гостевой ничьей всех украинских клубов во всех еврокубковых турнирах.

В Лиге Европы/Кубке УЕФА наши клубы на выезде 65 раз поровну делили очки, в Лиге/Кубке чемпионов – 46, Кубке кубков – 7, Кубке Интертото – 4 и Лиге конференций – 3-й раз.

На тренерском мостике днепрян дебютировал Валерий Городов, ставший 93-м главным тренером украинских кубов в еврокубках и только 9-м, стартовавшим с гостевой ничьей.

Александр Пихаленок, реализовав пенальти, стал автором первого гола украинских клубов в ворота «Спартака» (Трнава) – на 247-й минуте. Напомним, что в 1973 году луганская «Заря» в 1/8 финала Кубка чемпионов не сумела «размочить» ворота словацкого клуба, сыграв в гостях вничью 0:0, а дома проиграв - 0:1.

Юбилейные гостевые ничьи украинских клубов в еврокубках (1965 – 24.08.2023):

№ Дата Турнир Этап Клуб Соперник Счет 1-а 29.11.1967 КЧ 1/8 «Динамо» «Гурник З» Польша 1:1 25-а 23.06.1996 КИ ГТ «Шахтер» «Базель» Швейцария 2:2 50-а 24.08.2006 КУ КР2 «Черноморец» «Висла» Польша 1:1 75-а 15.12.2011 ЛЕ ГТ «Металлист» «АЗ Алкмар» Нидерланды 1:1 100-а 27.07.2017 ЛЕ КР3 «Александрия» «Астра» Румыния 0:0 125-а 23.08.2023 ЛК ПО «Днепр-1» «Спартак» Словакия 1:1

Дебютные матчи тренеров украинских клубов в еврокубках, завершившихся гостевой ничьей (1965 – 24.08.2023):