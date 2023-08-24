Днепр-1 сыграл 125 ничейный выездной матч украинских команд в еврокубках
Гостевой ничейный еврокубковый юбилей
«Днепр-1» в первом матче раунда плей-офф Лиги конференции в Транове сыграл вничью с местным «Спартаком» со счетом 1:1.
Матч стал 125-й гостевой ничьей всех украинских клубов во всех еврокубковых турнирах.
В Лиге Европы/Кубке УЕФА наши клубы на выезде 65 раз поровну делили очки, в Лиге/Кубке чемпионов – 46, Кубке кубков – 7, Кубке Интертото – 4 и Лиге конференций – 3-й раз.
На тренерском мостике днепрян дебютировал Валерий Городов, ставший 93-м главным тренером украинских кубов в еврокубках и только 9-м, стартовавшим с гостевой ничьей.
Александр Пихаленок, реализовав пенальти, стал автором первого гола украинских клубов в ворота «Спартака» (Трнава) – на 247-й минуте. Напомним, что в 1973 году луганская «Заря» в 1/8 финала Кубка чемпионов не сумела «размочить» ворота словацкого клуба, сыграв в гостях вничью 0:0, а дома проиграв - 0:1.
Юбилейные гостевые ничьи украинских клубов в еврокубках (1965 – 24.08.2023):
|
№
|
Дата
|
Турнир
|
Этап
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1-а
|
29.11.1967
|
КЧ
|
1/8
|
«Динамо»
|
«Гурник З» Польша
|
1:1
|
25-а
|
23.06.1996
|
КИ
|
ГТ
|
«Шахтер»
|
«Базель» Швейцария
|
2:2
|
50-а
|
24.08.2006
|
КУ
|
КР2
|
«Черноморец»
|
«Висла» Польша
|
1:1
|
75-а
|
15.12.2011
|
ЛЕ
|
ГТ
|
«Металлист»
|
«АЗ Алкмар» Нидерланды
|
1:1
|
100-а
|
27.07.2017
|
ЛЕ
|
КР3
|
«Александрия»
|
«Астра» Румыния
|
0:0
|
125-а
|
23.08.2023
|
ЛК
|
ПО
|
«Днепр-1»
|
«Спартак» Словакия
|
1:1
Дебютные матчи тренеров украинских клубов в еврокубках, завершившихся гостевой ничьей (1965 – 24.08.2023):
|
Число
|
Турнир
|
Этап
|
Тренер
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
19.09.1990
|
КК
|
1/16
|
Анатолий Пузач
|«Динамо»
|
«КуПС» Финляндия
|
2:2
|
19.08.1992
|
КЧ
|
КР
|
Анатолий Заяев
|
«Таврия»
|
«Шелбурн» Ирландия
|
0:0
|
10.08.1994
|
ЛЧ
|
КР
|
Йожеф Сабо
|«Динамо»
|
«Силькеборг» Дания
|
0:0
|
16.09.1999
|
КУ
|
1/64
|
Лев Броварський
|
«Карпаты»
|
«Хельсингборг» Швеция
|
1:1
|
30.07.2003
|
ЛЧ
|
КР2
|
Бернд Шустер
|«Шахтер»
|
«Шериф» Молдова
|
0:0
|
10.08.2006
|
КУ
|
КР2
|
Сергей Ященко
|«Шахтер»
|
«Зимбру» Молдова
|
0:0
|
21.08.2014
|
КУ
|
ПО
|
Игорь Рахаев
|
«Металлист»
|
«Рух» Польша
|
0:0
|
26.07.2018
|
ЛЕ
|
КР2
|
Александр Бабич
|
«Мариуполь»
|
«Юргорден» Швеция
|
1:1
|
23.08.2023
|
ЛК
|
ПО
|
Валерий Городов
|
«Днепр-1»
|
«Спартак» Словакия
|
1:1
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