Тренер Славии: «У Зари будет преимущество»

Главный тренер пражской «Славии» Индржих Трпишовски дал пресс-конференцию накануне матча квалификации Лиги Европы «Славия» – «Заря», который начнется 24 августа в 20:00.

– Вас ждет еще один украинский соперник. Будет ли это похоже на матчи с «Днепром»?

– Их стиль футбола похож на стиль «Днепра–1», но немного другой. Фланги очень быстрые, атакующие, есть Герреро, который очень силен на втором этаже, он выглядит очень хорошо. Игроки очень быстрые. В последних двух матчах они сильно сменили состав, начало сезона у них не сложилось. Сначала они защищаются низким блоком с 10 игроками на своей половине. Затем они пытаются быстро контратаковать с помощью быстрых вингеров и крайних защитников. В матче с «Ворсклой», который они выиграли со счетом 2:1, провели пять классных контрвыпадов. По качеству это такая же команда, как и «Днепр», но у них немного другой стиль, они почти не играют с мячом, но у них три высоких защитника сзади. Здесь может быть другой ход матча, может быть забит быстрый гол или соперник может сыграть иначе. В прошлом сезоне у них был другой состав, другой тренерский штаб, другой тренер. У них новый тренер, старт сезона для них сложился неудачно, и они изменили состав. Это принесло им нулевую ничью на выезде в их последней игре, и они, вероятно, продолжат набирать форму. Главным образом мы должны быть точными в передачах и много думать о защите после потери мяча, создавать большое давление и не терять мяч без надобности, потому что их переход из обороны в атаку через длинные мячи на Герреро очень неприятен для нас.

– Будет ли это матч о терпении?

– Да, но прежде всего точность и правильное принятие решений. Последние две игры показали, что они компактны, десять человек очень близко друг к другу. Мы будем играть в ограниченном пространстве. Несмотря на то, что соперники доставляют мяч в штрафную через фланги, в штрафной площади у них семь игроков. Нам понадобится опасное неожиданное решение и, прежде всего, точность. Надо показать широкую игру, как в первом матче с «Днепром». В таком исполнении сложно найти недостатки, здесь максимум технических деталей. Мы помогли себе штрафным ударом, были опасными, выигрывали мячи. Надо повторить это, но соперник будет иметь преимущество, потому что видел нас с «Днепром» и, безусловно, будет ориентироваться на тот матч. Мы должны быть точными и терпеливыми.

– Кто из игроков соперника представляет наибольшую опасность?

– Что касается соперника, то форвард Герреро силен спиной к воротам и быстр. Это сильный бегун, классический хищник и типичный южноамериканец, который силен в игре один на один и забеганиях. Мне еще больше нравится Антюх. Левый вингер, который всегда движется. Сильный в воздухе. Среди других игроков мы выделили именно его. «Заря» – это классическая украинская команда, которая владеет мячом. Сзади стоит бразилец Джордан, сильный и высокий. Он немного напоминает нам Сантоса как хорошими, так и плохими характеристиками, так что мы надеемся, что плохие он покажет в матче с нами. У них есть интересные игроки, за которыми мы должны следить, но мы знаем, что нас ждет домашняя игра, в которой мы бы хотели на них давить. Мы ищем способы, которыми мы хотим вступить в матч, и хотим найти слабые места соперника. Наиболее ярким качеством соперника являются быстрые контратаки и скорость игроков, они играют втроем в нападении с помощью полузащитников, которые очень хорошо двигаются.