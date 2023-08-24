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Лига конференций
Осасуна
24.08.2023 21:30 - : -
Брюгге
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Лига конференций
24 августа 2023, 10:36 |
170
0

Осасуна – Брюгге. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций

Поединок состоится 24 августа в 21:30 по Киеву

24 августа 2023, 10:36 |
170
0
Осасуна – Брюгге. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

24 августа на «Эль-Садар» пройдет 1-й матч решающей квалификации Лиги конференций, в котором, «Осасуна» встретится с «Брюгге». Старт поединка намечен на 21:30 по киевскому времени

Осасуна

Клуб вообще-то ухитрился в этом веке забраться на 4-е место в Примере, в итоге попробовав себя в Лиге чемпионов (впрочем, там уступили в квалификации Гамбургу). Новый подъем связан с личностью нынешнего наставника, Ягобы Аррасате. Тот принимал красных в Сегунде, сразу подняв их в Ла Лигу. А особенно ярким получился прошлый сезон, с выходом в финал Копы дель Рей (во 2-й раз в истории, правда, снова проиграли решающий матч), и одновременно подъемом на 7-е итоговое место. Под возвращение на международную арену получилось найти возможность заманить в Памплону ряд новичков. И даже нашли 6 миллионов для того, чтобы приобрести у Бетиса Рауля Гарсию Де Аро. 22-летний нападающий раскрылся в аренде в Мирандесе, наколотив 19 голов и сделав 7 передач в прошлом розыгрыше Сегунды (и только трижды реализовав пенальти).

Брюгге

Команда фактически провалила прошлый сезон. Нет, отдушиной стала тогда Лига чемпионов, особенно 1-й круг группового раунда, когда выиграли у всех 3-х противников. Но, выйдя в плей-офф, черно-синие там безропотно проиграв первому же противнику, Бенфике. Ну, а на внутренней арене фаворит, выигравший все 3 предыдущих титула Жупилер-Лиги, меняя наставников, финишировав только на 4-й позиции. Исправлять положение позвали Ронни Дейлы - норвежец в прошлом сезоне тренировал Стандард (Льеж). Дебютировал новый специалист с 3-0 против Орхуса. После этого минимально проиграли в Дании, но прошли в следующий раунд, где оформили дважды по 5-1 с Акюрейри.

Статистика личных встреч

Это будет первое противостояние между данными клубами.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят тому, что у испанцев дома получится показать максимум в этом поединке. Они играют дома, так что ставим на то, что тут у более опытного в плане еврокубков бельгийцев смогут выиграть памплонцы (коэффициент - 1,99).

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Осасуна Брюгге Лига конференций прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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