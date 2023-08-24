Кубок Украины
23.08.2023 14:00 – FT 0 : 2
Кубок Украины24 августа 2023, 04:30 | Обновлено 24 августа 2023, 04:32
61
0
Агробизнес – Полесье – 0:2. Голы Янакова и Будковского. Видео голов
Волочиская команда вылетела из Кубка Украины
24 августа 2023, 04:30 | Обновлено 24 августа 2023, 04:32
61
0
В матче 1/16 Кубка Украины, в котором встречались волочисский «Агробизнес» и житомирское «Полесье», сенсации не произошло. Команда УПЛ одержала уверенную победу и ожидает жеребьевку 1/8 финала, во время которой узнает своего следующего соперника в Кубке.
1/16 финала Кубка Украины. Агробизнес – Полесье – 0:2.
Голы: Янаков, 38, Будковский, 81.
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил Филипп Будковский (Полесье).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Янаков (Полесье).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 августа 2023, 14:35 7
Алиса Шмидт хочет посоревноваться с норвежцем в беге на 400 м
Футбол | 23 августа 2023, 12:43 1
Ольга Кармона Гарсия пережила лучший и худший день в жизни в минувшее воскресенье…
Бокс | 23.08.2023, 07:30
Футбол | 24.08.2023, 00:10
Футбол | 23.08.2023, 20:34
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.08.2023, 03:45
22.08.2023, 11:25 4
22.08.2023, 20:19 31
23.08.2023, 21:34 54
22.08.2023, 18:16 2
22.08.2023, 22:53 6
22.08.2023, 17:40 2
23.08.2023, 20:15 12