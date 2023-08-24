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Кубок Украины
Агробизнес
23.08.2023 14:00 – FT 0 : 2
Полесье
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Кубок Украины
24 августа 2023, 04:30 | Обновлено 24 августа 2023, 04:32
61
0

Агробизнес – Полесье – 0:2. Голы Янакова и Будковского. Видео голов

Волочиская команда вылетела из Кубка Украины

24 августа 2023, 04:30 | Обновлено 24 августа 2023, 04:32
61
0
Агробизнес – Полесье – 0:2. Голы Янакова и Будковского. Видео голов
ФК Полесье. Денис Янаков

В матче 1/16 Кубка Украины, в котором встречались волочисский «Агробизнес» и житомирское «Полесье», сенсации не произошло. Команда УПЛ одержала уверенную победу и ожидает жеребьевку 1/8 финала, во время которой узнает своего следующего соперника в Кубке.

1/16 финала Кубка Украины. Агробизнес – Полесье – 0:2.

Голы: Янаков, 38, Будковский, 81.

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Филипп Будковский (Полесье).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Янаков (Полесье).
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Кубок Украины по футболу Полесье Житомир Агробизнес
Источник Sport.ua
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