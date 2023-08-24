Агробизнес – Полесье – 0:2. Голы Янакова и Будковского. Видео голов

В матче 1/16 Кубка Украины, в котором встречались волочисский «Агробизнес» и житомирское «Полесье», сенсации не произошло. Команда УПЛ одержала уверенную победу и ожидает жеребьевку 1/8 финала, во время которой узнает своего следующего соперника в Кубке.

1/16 финала Кубка Украины. Агробизнес – Полесье – 0:2.

Голы: Янаков, 38, Будковский, 81.