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  4. Владимир КНЫШ: «Против Агробизнеса получилась хорошая кубковая игра»
Кубок Украины
23 августа 2023, 18:52 |
169
0

Владимир КНЫШ: «Против Агробизнеса получилась хорошая кубковая игра»

Ассистент тренера «Полесья» – о матче Кубка Украины против «Агробизеса»

23 августа 2023, 18:52 |
169
0
Владимир КНЫШ: «Против Агробизнеса получилась хорошая кубковая игра»
ФК Полесье, Владимир Кныш

Ассистент главного тренера житомирского «Полесья» Владимир Кныш поделился мнениями после победы над «Агробизесом» из Волочиска в 1/16 финала Кубка Украины.

«В кубковых играх нет исключений. Все команды настраиваются, у них есть двойная мотивация, особенно если играть против команды, которая выше классом. Мы дали возможность сыграть многим ребятам, у которых не было много игровой практики, и ребятам из U19. Получилась хорошая кубковая игра. Каждому игроку в перерыве подсказали, что нужно было подтянуть с первого тайма, но в перерыве вышло 4 новых игрока. Часть приспособилась, но у нас через три дня игра на Чемпионат. Поэтому это были запланированные замены, кто-то вошел в игру, кто-то не вошел», — сказал Кныш.

Напомним, что «Полесье» в гостях обыграло «Агробизнес» со счётом 2:0.

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Полесье Житомир Агробизнес Владимир Кныш Кубок Украины по футболу
Источник ФК Полесье
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