Кубок Украины
23.08.2023 14:00 - : -
Кубок Украины23 августа 2023, 04:19 | Обновлено 23 августа 2023, 04:50
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Агробизнес – Полесье. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 августа в 14:00 видеотрансляцию матча Кубка Украины
23 августа 2023, 04:19 | Обновлено 23 августа 2023, 04:50
29
0
23 августа проходят поединки 4-го предварительного раунда Кубка Украины.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Смотрите видеотрансляции матчей и результаты на Sport.ua.
Кубок Украины 2023/24
4-й предварительный раунд, 23 августа
14:00. Агробизнес – Полесье
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