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Кубок Украины
Агробизнес
23.08.2023 14:00 - : -
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
23 августа 2023, 04:19 | Обновлено 23 августа 2023, 04:50
29
0

Агробизнес – Полесье. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 августа в 14:00 видеотрансляцию матча Кубка Украины

23 августа 2023, 04:19 | Обновлено 23 августа 2023, 04:50
29
0
Агробизнес – Полесье. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

23 августа проходят поединки 4-го предварительного раунда Кубка Украины.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Смотрите видеотрансляции матчей и результаты на Sport.ua.

Кубок Украины 2023/24

4-й предварительный раунд, 23 августа

14:00. Агробизнес – Полесье

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Источник Sport.ua
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