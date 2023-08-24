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Лига конференций
24 августа 2023, 00:16 | Обновлено 24 августа 2023, 00:30
290
0

Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги конференций Динамо – Бешикташ

Поединок состоится в четверг, 24 августа, в 20:00 по Киеву

24 августа 2023, 00:16 | Обновлено 24 августа 2023, 00:30
290
0
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги конференций Динамо – Бешикташ
ФК Динамо

В четверг, 24 августа, состоится поединок плей-офф раунда Лиги конференций, в котором «Динамо» примет «Бешикташ». Матч состоится в Бухаресте, на стадионе «Джулешти». Начало встречи в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, что в 3-м раунде квалификации Лиги конференций команда Мирчи Луческу прошла греческий «Арис».

Динамо – Бешикташ. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций

В прямом эфире поединок покажет телеканал 2+2. Также встречу можно посмотреть на YouTube-канале «Динамо».

Также Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Бешикташ».

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Источник Sport.ua
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