В четверг, 24 августа, состоится поединок плей-офф раунда Лиги конференций, в котором «Динамо» примет «Бешикташ». Матч состоится в Бухаресте, на стадионе «Джулешти». Начало встречи в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, что в 3-м раунде квалификации Лиги конференций команда Мирчи Луческу прошла греческий «Арис».

Динамо – Бешикташ. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций

В прямом эфире поединок покажет телеканал 2+2. Также встречу можно посмотреть на YouTube-канале «Динамо».

Также Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Бешикташ».