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Хиберниан
23.08.2023 19:45 – FT 0 : 5
Астон Вилла
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Лига конференций
23 августа 2023, 22:02 |
408
5

Астон Вилла не оставила шансов Хиберниану

Олли Уоткинс сделал хет-трик

23 августа 2023, 22:02 |
408
5
Астон Вилла не оставила шансов Хиберниану
Getty Images/Global Images Ukraine

Английская «Астон Вилла» одержала крупную победу в первом матче плей-офф Лиги конференций против шотландского «Хиберниана».

Уже к середине первого тайма Олли Уоткинс сделал дубль, а перед перерывом Леон Бейли забил третий гол во встрече.

Сразу после начала второго тайма Уоткинс оформил хет-трик, а на 74-й минуте Дуглас Луис реализовал пенальти, установив окончательный счет в матче - 5:0 в пользу «Астон Виллы».

Лига конференций 2023/24

Плей-офф, первый матч, 23 августа

«Хиберниан» – «Астон Вилла» – 0:5 (0:3)

Голы: Уоткинс, 17, Уоткинс, 33, Бейли, 42, Уоткинс, 48, Луис, 74 (с пенальти).

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Лига конференций Астон Вилла Хиберниан (Шотландия)
Источник Sport.ua
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Віталій Ткачук
Уявіть що вони з нашими клубами би зробили.
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