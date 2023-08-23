Астон Вилла не оставила шансов Хиберниану

Английская «Астон Вилла» одержала крупную победу в первом матче плей-офф Лиги конференций против шотландского «Хиберниана».

Уже к середине первого тайма Олли Уоткинс сделал дубль, а перед перерывом Леон Бейли забил третий гол во встрече.

Сразу после начала второго тайма Уоткинс оформил хет-трик, а на 74-й минуте Дуглас Луис реализовал пенальти, установив окончательный счет в матче - 5:0 в пользу «Астон Виллы».

Лига конференций 2023/24

Плей-офф, первый матч, 23 августа

«Хиберниан» – «Астон Вилла» – 0:5 (0:3)

Голы: Уоткинс, 17, Уоткинс, 33, Бейли, 42, Уоткинс, 48, Луис, 74 (с пенальти).