Астон Вилла не оставила шансов Хиберниану
Олли Уоткинс сделал хет-трик
Английская «Астон Вилла» одержала крупную победу в первом матче плей-офф Лиги конференций против шотландского «Хиберниана».
Уже к середине первого тайма Олли Уоткинс сделал дубль, а перед перерывом Леон Бейли забил третий гол во встрече.
Сразу после начала второго тайма Уоткинс оформил хет-трик, а на 74-й минуте Дуглас Луис реализовал пенальти, установив окончательный счет в матче - 5:0 в пользу «Астон Виллы».
Лига конференций 2023/24
Плей-офф, первый матч, 23 августа
«Хиберниан» – «Астон Вилла» – 0:5 (0:3)
Голы: Уоткинс, 17, Уоткинс, 33, Бейли, 42, Уоткинс, 48, Луис, 74 (с пенальти).
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