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Украина. Премьер лига
23 августа 2023, 21:47 | Обновлено 23 августа 2023, 21:54
1034
0

Стало известно, кто заменит Ковпака в черкасском клубе ЛНЗ

Белорусский наставник Олег Дулуб близок к возращению в УПЛ

23 августа 2023, 21:47 | Обновлено 23 августа 2023, 21:54
1034
0
Стало известно, кто заменит Ковпака в черкасском клубе ЛНЗ
Telegram. Олег Дулуб

Новым главным тренером клуба ЛНЗ после отставки Александра Ковпака станет Олег Дулуб.

Белорусский специалист уже прибыл в Черкассы, информирует ТаТоТаке. Ранее он тренировал Львов, который затем вылетел из УПЛ и приостановил выступления.

Ожидается, что официально о назначении экс-тренера Карпат, Черноморца и Львова будет объявлено завтра, 24 августа.

23 августа черкасский клуб ЛНЗ прекратил сотрудничество с главным тренером Александром Ковпаком.

Александр Ковпак возглавил ЛНЗ в декабре 2022 года, вместе с ним черкасская команда впервые вышла в Премьер-лигу.

Отставка произошла после поражения ЛНЗ в матче 1/16 финала Кубка Украины против «Виктории» из Сум (0:1).

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Александр Ковпак отставка ЛНЗ Черкассы назначение тренера Олег Дулуб
Источник ТаТоТаке
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