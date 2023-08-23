Стало известно, кто заменит Ковпака в черкасском клубе ЛНЗ

Новым главным тренером клуба ЛНЗ после отставки Александра Ковпака станет Олег Дулуб.

Белорусский специалист уже прибыл в Черкассы, информирует ТаТоТаке. Ранее он тренировал Львов, который затем вылетел из УПЛ и приостановил выступления.

Ожидается, что официально о назначении экс-тренера Карпат, Черноморца и Львова будет объявлено завтра, 24 августа.

23 августа черкасский клуб ЛНЗ прекратил сотрудничество с главным тренером Александром Ковпаком.

Александр Ковпак возглавил ЛНЗ в декабре 2022 года, вместе с ним черкасская команда впервые вышла в Премьер-лигу.

Отставка произошла после поражения ЛНЗ в матче 1/16 финала Кубка Украины против «Виктории» из Сум (0:1).