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Украина. Премьер лига
23 августа 2023, 18:37 | Обновлено 23 августа 2023, 20:03
21
0

Рух поздравил Юрия Климчука с 100-м матчем

Нападающему «желто-черных» подарили символическую футболку и картину

23 августа 2023, 18:37 | Обновлено 23 августа 2023, 20:03
21
0
Рух поздравил Юрия Климчука с 100-м матчем
ФК Рух. Юрий Климчук

Матч 4-го тура УПЛ против «Колоса» (1:1) стал 100-м для Юрия Климчука за «Рух». В этих играх нападающий отличился 39 голами и отдал 13 ассистов.

После тренировки в преддверии матча четвертого раунда Кубка Украины со «Скалой» «желто-черные» поздравили юбиляра. В частности, основатель команды Григорий Козловский и главный тренер Виталий Пономарев подарили Юрию Климчуку символическую футболку и картину.

«Мне очень приятно, я благодарен команде, руководству, тренерам за поддержку и приветствие. Эти пять лет прошли очень быстро. И я очень рад, что именно с этими ребятами я сыграл 100 матчей. Легендой клуба себя еще не чувствую. Наверное, это ощущение придет, когда закончу карьеру где-то в 40 лет. А сейчас у нас впереди еще много игр и задач, которые мы должны выполнить», – сказал Юрий Климчук.

В свою очередь, основатель «Руха» Григорий Козловский вспомнил, как Юрий Климчук оказался в клубе и рассказал о своем отношении к этому игроку.

«Хочу поздравить Юрия с этим юбилеем. Этот игрок – на 90% является продуктом футбольного клуба «Рух». Он здесь вырос и стал серьезным футболистом. Я помню, как его привез в 2018 году Леонид Кучук. Он убедил меня, что это очень сильный футболист. А теперь Юрий – настоящая звезда. Это один из сильнейших нападающих в УПЛ и я жду того момента, когда не него обратят внимание тренеры национальной сборной и Климчук получит свой вызов. Он заслужил это своим трудом. Юра – большая личность, но самое главное – он отличный и порядочный человек. Я искренне рад, что такой футболист играет за наш клуб», – подчеркнул Григорий Козловский.

Напомним, Климчук дебютировал за «Рух» 23 марта 2019 в матче Первой лиги против «Балкан». В то время как первый гол за «Рух» нападающий забил в ворота «Металлиста 1925» в матче Первой лиги 5 мая 2019 года. В УПЛ лучшим показателем Климчука было 9 забитых мячей и 4 ассиста в 27 играх в сезоне 2022/23. В сезоне 2023/24 форвард уже забил 3 мяча и отдал 2 голевых передачи в первых четырех турах УПЛ.

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Рух Львов Юрий Климчук статистика Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Рух - Колос Виталий Пономарев Григорий Козловский
Источник ФК Рух Львов
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